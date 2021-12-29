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События Сегодня, 11:1195
Как отразится на украинцах "налог на Google", что ввели с 1 января

C 1 января в Украине начал действовать "налог на Google". По нему все цифровые покупки, которые украинцы осуществляют в зарубежных компаниях-нерезидентах, должны облагаться налогом на добавленную стоимость - НДС. 

Новые налоги чаще всего приводят к росту цены на конечный продукт. Иными словами, заплатит в украинский бюджет скорее всего не Google или Apple, а сам украинский потребитель.

"Страна" отвечает на главные вопросы о "цифровом налоге". 

Чего коснется новый налог?

Его должны платить компании, которые продают украинцам цифровые товары или услуги, но не через юридическое лицо в Украине, а напрямую. 

Под это понятие подпадает не только Google - но и Apple, Facebook-Meta, Netflix, Microsoft и другие подобные компании. 

Важно, чтобы товар был именно цифровым. Если речь об оплате в интернете товаров, которые доставляются в офлайне, то налог не применяется. То есть электронные книги будут продаваться с налогом, а бумажные - без. 

Также важно присутствие человека в этих коммуникациях. Если речь о видеоуроке с участием преподавателя, норма закона не работает. Если же онлайн-курс работает автоматически и результат оценивается алгоритмом - то налог взимается. 

Тариф аналогично включается в стоимость и при покупке рекламы в Facebook и Google. А также любых цифровых продуктов - игр, программ в Google Play и AppStore. Причем, если, к примеру, вы покупаете игру, то налог взимается не только за цену игры, но и за внутриигровые покупки (донаты).

Касается он покупок от украинцев - физических лиц, которые не являются предпринимателями. 

Сколько будут брать?

НДС в Украине составляет 20%. То есть теперь он должен быть включен в цену каждой транзакции с цифровыми гигантами.

Отметим, что это очень высокая ставка. В других странах она существенно ниже. Так, сегодня Казахстан ввел аналогичный налог - но только 12%.

Во Франции взимается вообще 3% от дохода зарубежных цифровых компаний, а в Британии - 2%. В Польше планируют облагать "цифровиков"-нерезидентов 5-процентным налогом. Примерно такие же цифры в других странах.

Почему за рубежом не торопятся задирать этот налог?

Причины две. На Западе при огромных оборотах IT-гигантов слишком высокие налоги можно и не применять. Во-вторых, если этот налог будет слишком обременительным, Google и другие просто переложат его на потребителя, подняв цены. 

Таким образом иностранные правительства стараются смягчить удар прежде всего по своим гражданам. И создают условия, чтобы сильного роста цен не произошло.

То есть, конечная цель таких налогов - выбить деньги с американских цифровых корпораций. И часто они могут вообще "проглотить" новый налог и не взвинчивать цены, чтобы не потерять конкурентное положение на рынке. 

Но в случае огромного 20-процентного НДС, цены для украинских потребителей начнут расти. 

Как вырастут цены для украинцев

В конце декабря Facebook разослал пользователям бизнес-аккаунтов уведомление о 20-процентной наценке, начиная с 1 января.

В нем говорится, что это коснется всех клиентов, кто не является предпринимателями-плательщиками НДС. И дается алгоритм, как подтвердить, если вы уже платите этот налог в Украине. 

"Если вы... предоставляете свой действующий идентификатор плательщика НДС, Facebook не добавляет НДС к вашей покупке рекламы, и вы будете нести ответственность за уплату НДС в соответствии с Налоговым кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Речь здесь идет о тех, кто покупает в этой соцсети рекламу и продвижение.

Аналогичный текст начал еще раньше рассылать Google.

"Во исполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимать 20% НДС на цифровые услуги для физических лиц и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес", - говорится в заявлении компании. 

Оно также касается тех, кто платит за продвижение в Google по ключевым словам. При этом издатели контента будут получать столько же, сколько и раньше. 

При этом о подорожании услуг для обычных потребителей пока информации нет. Например, семейная подписка на YouTube Premium по-прежнему предлагается за 149 гривен в месяц - как и на протяжении всего 2021 года.

Также пока не менялись цены на Google-фильмы и игры в Google Play.

Об изменении стоимости подписки пока не заявлял и Netflix. На сайте сервиса значится та же цена базовой подписки, что и была - 4,99 доллара в месяц. 

То есть пока мы видим, что цены растут в основном для бизнес-клиентов - тех, кто рекламирует свои товары и услуги через соцсети.

А также для фрилансеров - по информации "Страны", ряд международных фриланс-бирж заявили, что включают НДС в тарифы на рекламное продвижение аккаунтов заказчиков и исполнителей работ. 

Также мы выяснили, что сообщение о росте цен коснулось пользователей продуктов Adobe. И уже объявили о 20-процентном росте цены для пользователей облачного хранилища компании - Creative Cloud. 

Иными словами, украинская власть ввела скрытый новый налог на тех, кто не будучи предпринимателем в Украине, ведет похожую деятельность на цифровых площадках. 

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Теги: news, новости, Украина, Google, налог, 7dniv, 7dnivinfo  
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