О приближении к Земле 30-тонного астероида заговорили в России. В МЧС страны опровергают слухи

Российское МЧС заявило, что не давало каких-либо прогнозов об угрозе планете со стороны астероида Апофис весом 30 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых из МЧС России, что к планете якобы направляется астероид весом 30 тонн. Приблизится к Земле он в 2029 году. В ведомстве ж отметили, что россиянам больше стоит больше заботиться о противопожарной безопасности в период новогодних праздников, нежели об "угрозах" из космоса.