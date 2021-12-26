Ведущая Мария Ефросинина проговорилась, что певица Оля Полякова заболела

Ведущая Мария Ефросинина проговорилась о том, что украинская певица Ольга Полякова заболела.
Об этом Ефросинина написала в Instagram-аккаунте Оли Поляковой, комментируя ее пост.
"Как жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", - написала Маша.
Известно, что у певицы Поляковой в последнее время был очень напряженный график. Звезда постоянно работала перед новогодними праздниками.
В своем Instagram Полякова разместила пост, где написала, что главное – это беречь себя.
"Главное не загоняться, научится отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" – написала Оля.