Ведущая Мария Ефросинина проговорилась, что певица Оля Полякова заболела

Ведущая Мария Ефросинина проговорилась о том, что украинская певица Ольга Полякова заболела.

Об этом Ефросинина написала в Instagram-аккаунте Оли Поляковой, комментируя ее пост.

"Как жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", - написала Маша.

Известно, что у певицы Поляковой в последнее время был очень напряженный график. Звезда постоянно работала перед новогодними праздниками.

В своем Instagram Полякова разместила пост, где написала, что главное – это беречь себя.

"Главное не загоняться, научится отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" – написала Оля.