 

Почему в Польше все чаще нападают на заробитчан

События Сегодня, 20:4865
Почему в Польше все чаще нападают на заробитчан

В Польше участились атаки на украинских заробитчан.

В стране, где трудится почти два миллиона наших земляков, их все чаще избивают из-за национальности и языка. Причем с каждым разом нападающих больше, а истязают все более жестоко.

В первый день января в городке Седльце под Варшавой нашли мертвым 47-летнего украинца.

Мужчине проломили голову во время празднования Нового года. Польские полицейские считают, что к смерти заробитчанина могут быть причастны его коллеги. Полиция задержала 12 человек, которые отмечали с убитым праздник, но они были настолько пьяны, что не смогли дать показаний.

Еще перед Новым годом во Вроцлаве произошла драка между местными и участником "Айдара". Как написал в Facebook его "побратим" Виталий Корун, четверо поляков якобы ворвались в хостел, где он живет, и требовали "украинской крови". 

Однако, "на их беду", как выразился автор записи, в хостеле в то время был бывший танкист из "Айдара" Акс.

Корун опустил подробности начала драки, поэтому неясно, кто ее затеял.

"Акс исполнил их желание - эти дебилы почувствовали вкус крови, только своей. У двух из нападавших на украинцев выбитые зубы, двое других тупо убежали, увидев, как Акс тех "угощает", - написал Корун.

Он добавил, что полицию обитатели хостела не вызвали, выбросив поляков на улицу.

В польском прессе этот инцидент прошел незаметно. В полиции Вроцлаве нам также сказали, что им ничего неизвестно о драке с участием украинца. 

Однако наши источники в правоохранительных органах Вроцлава подтвердили, что стычка была.

"Прошел слух, что на заработки приехал украинский радикал, фанат Бандеры. И еще пошла молва, что он любитель поприставать к местным девушкам. Ну и группа наших ребят пошла "поговорить". А украинец первым накинулся с кулаками. В полицию они не жаловались, чтобы не раздувать ситуацию", - рассказал нам источник.

За последние несколько месяцев это уже второй инцидент с украинцем во Вроцлаве. Минувшим летом полицейские до смерти избили в вытрезвителе 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, эту трагическую историю сравнивали с убийством белым полицейским темнокожего Флойда, что спровоцировало масштабные протесты.

Правда, несмотря на резонанс в прессе и волну возмущения в среде украинских мигрантов, "польского BLM" не вышло.

Эксперты говорят: нападения будут продолжаться, а польские власти этому потакают.

"На украинцев нападают преднамеренно. Волна ненависти в нашей стране растет при молчаливом согласии государства, против "чужаков" применяют физическое насилие", - сказал нам польский социолог Цезарь Обрахт-Прондзинский.

Отношения Украины и Польши при Зе, как и при Порошенко, переживают не лучшие времена. Одна из причин - рост национализма в обеих странах.

"Прославление ОУН-УПА и их лидеров, которых часть поляков считает убийцами, переименование улиц в честь Бандеры, приезд на заработки радикальных националистов - все это только накручивает людей против украинцев. Некоторые мстят, взявшись за биты. С другой стороны, Польше нужны украинские работники, своих не хватает. Поэтому ситуация вряд ли усугубится", - сказал "Стране" польский журналист Томаш Кравчик.    

Украинцы тем не менее жалуются, что в целом отношение к нашим в Польше изменилось не в лучшую сторону.

"Слышал не раз: "Бандеровцы, вон из Польши!" и разговоры в духе "Львов наш". Уже страшно говорить на улице на родном языке, - признается трускавчанин Иван Михайлюк, работающий в польском Лодзе. - Когда к власти пришла партия Качиньского, который недолюбливает украинцев, в Польше подняли головы националисты. Да и многих простых поляков начало раздражать, что в Украине улицы называют в честь Бандеры и прославляют УПА, которые якобы вырезали поляков во время Второй мировой войны. В спорах часто вспоминают Волынскую резню".   

Впрочем, по прогнозам экспертов, нападения не отпугнут украинских заробитчан в Польше.

"В Украине работы нет, платят мало, а средняя зарплата в Польше для неквалифицированных работников составляет от 20 тыс. грн. на польских фабриках и заводах сейчас можно заработать 25–40 тысяч гривен и больше", -  говорит эксперт по миграционным вопросам, политолог Сергей Мальский.

Среди иностранных работников в Польше больше всего именно граждан Украины. По информации Rzeczpospolita, в прошлом году свыше 80% всех разрешений на работу выдали украинцам. В основном берут на стройки, сбор урожая, в прислуги и сиделки.

По данным опроса польского рекрутингового агентства Work Service, от трети до половины польских работодателей искали украинцев, поскольку наши сограждане согласны работать за меньшие зарплаты, чем поляки.

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