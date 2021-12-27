Массовый сбой в Checkbox продолжается. Дубилет пообещал выплатить штрафы за неработающие РРО своих клиентов

Сооснователь Monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что массовый сбой в созданном его командой сервисе регистратора расчётных операций Checkbox продолжается.

Он пообещал предпринимателям покрыть штрафы от налоговой службы из своего кармана.

Об этом Дмитрий Дубилет сообщил в своем Telegram-аккаунте в воскресенье, 2 января.

"Мой самый страшный кошмар с Checkbox продолжается. Сегодня он снова работает с перебоями", - написал Дубилет.

"Я обещаю всем предпринимателям, что если налоговая таки оштрафует вас из-за неработающего Checkbox, мы покроем эти штрафы из своего кармана. (Хотя я уверен, что налоговая войдет в положение и не будет, конечно, этого делать. Но я понимаю, что в нашей стране может произойти все что угодно)", - заявил бизнесмен.

Дубилет призвал предпринимателей не останавливать торговлю и все равно проводить сделки.

"Более того, наша служба поддержки в любом случае поможет вам пост-фактум внести все данные в кассу (если вы их записывали, например, на листочке). Я понимаю, что это не умаляет нашей вины. Но я прошу вас хотя бы не переживать из-за возможных штрафов. Наша команда, вроде бы, нашла причины сбоя, и завтра все должно работать стабильно… Но я понимаю, что я вчера писал ровно то же самое…", - написал Дубилет.

Checkbox - это программный регистратор расчётных операций, рассчитанный на три группы пользователей: малый бизнес, интернет-магазины и сервисы, а также средний и крупный бизнес в ритейле.