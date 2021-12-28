В США посол Украины заявила, что украинский спутник запустят в космос в течение января

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что запуск украинского космического аппарата "Сич-2-30" ожидается в январе этого года.

Об этом посол Украины в США сообщила в интервью "Радио Свобода" в воскресенье, 2 января.

"Здесь мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", - заявила Маркарова.

Дипломат добавила, что Украина активно занимается вопросом расширения сотрудничества с NASA и частными компаниями.

"И очень активно работаем над расширением нашего сотрудничества не только с NASA (встреча президента Зеленского впервые с администратором NASA заложила очень серьезный план нашего сотрудничества в будущем), но и с частными компаниями", - сказала посол Украины в США.

Спутник дистанционного зондирования земли "Сич-2-30" был разработан и изготовлен специалистами государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре. В космос его отправит ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space-X. Это первый за последние десять лет аппарат отечественного производства, который Украина планирует запустить в космос.