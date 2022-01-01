Права на Винни-Пуха потеряли американцы

Легендарный Винни-Пух больше не принадлежит студии Disney, поскольку по закону США с 1 января 2022 года истек срок исключительных авторских прав на медвежонка и других персонажей.

Любимая детская книга Алана Александра Милна и классический роман Эрнеста Хемингуэя, а также фильмы с участием Бастера Китона и Греты Гарбо в главных ролях относятся к числу произведений 1926 года. Спустя 95 лет они перешли в общественное достояние. Это значит, что теперь любой может свободно использовать их без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. Однако по-прежнему сохраняются авторство, имя автора и неприкосновенность самого произведения, передает ABCnews.

При этом Disney все еще владеет Тигрой, так как он появился в мультике позже остальных.

В число произведений, перешедших в общественное достояние, попал роман "И восходит солнце" (The Sun Also Rises) Эрнеста Хемингуэя и оперные записи Энрико Карузо, сделанные до 1923 года.

После того, как произведение становится общественным достоянием, оно может быть на законных основаниях распространено, выполнено, повторно использовано, перепрофилировано или отобрано без разрешения или затрат.

Директор Центра изучения общественного достояния университета Дьюка Дженнифер Дженкинс с сожалением отметила, что разрешением законодателя можно будет воспользоваться далеко не всегда. Многие физические носители уникальных аудио и видеозаписей за время хранения у правообладателей пришли в негодное состояние и не факт, что их можно будет восстановить.

"По прошествии 95 лет многие из этих работ уже потеряны или буквально распадаются (как со старыми фильмами и записями), что свидетельствует о том, как длительные сроки действия авторского права влияют на сохранение культурных артефактов", - заявила Дженнифер Дженкинс.