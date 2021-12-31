Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер

В понедельник, 3 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Спасатели предупредили украинцев о метелях, шквалах ветра и скользкой дороге. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В частности, 3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица. А в Черниговской, Сумской и Полтавской областях - значительный снег, метели. На всей территории Украины в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).