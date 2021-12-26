Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде

В Ужгороде осудили местного жителя, который в начале декабря выбросил в реку Уж светильник, установленный к еврейскому празднику Ханука. Злоумышленнику назначили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока. Такое решение вынес Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении официального канала Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

Уголовное дело против злоумышленника было открыто по ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В сообщении ОЕОУ говорится, что подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.