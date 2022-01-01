35 афганцев в Украине получили статус беженца

В Государственной миграционной службе заявили, что, в период с января по ноябрь 2021 года, статус беженца получили 35 граждан Афганистана.

Об этом со ссылкой на ответ Миграционной службы сообщают "Украинские новости".

В ответе ведомства говорится, что в течение 11 месяцев прошлого года Миграционная служба приняла решения о признании беженцами 35 граждан Афганистана.

По информации Миграционной службы, в Волынском, Черниговском и Николаевском пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, по состоянию на декабрь содержалось 38 афганцев.

Кроме того, в пунктах временного размещения беженцев в Одессе, Закарпатской области и Яготине Киевской области проживало 85 граждан Афганистана.