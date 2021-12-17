Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция

Китай, Россия, Великобритания, США и Франция сделали совместное заявление. Пять ведущих ядерных держав и пять постоянных членов Совета безопасности ООН (имеющих право накладывать вето на любые решения) заявили о недопущении развязывания ядерной войны.

Текст его опубликован на сайте Кремля.

Состоит документ из девяти пунктов.

Цитируем документ полностью:

1. Китай, Россия, Великобритания, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

2. Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

3. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

4. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

5. Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

6. Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

7. Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

8. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

9. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.