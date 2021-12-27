Педофил в Днепре привел в заброшенное здание 14-летнего подростка ради секса и наткнулся там на труп

В воскресенье, 2 января, в заброшенной аптеке на улице Холодильной в Днепре педофил, который пришел туда с 14-летним подростком, обнаружил мертвое тело женщины.

Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники в понедельник, 3 января.

По данным издания, 39-летний мужчина, обнаруживший тело женщины, был на территории заброшенного здания с 14-летним мальчиком. Полицейских заинтересовал данный факт, но ни ребенок, ни мужчина не могли ответить на вопрос, что они делали там вдвоем и начали нервничать.

Неожиданно для правоохранителей мужчина признался, что привел подростка в заброшенное здание чтобы склонить к половому акту. Слова мужчины подтверждала и интимная переписка с мальчиком. Горожанина задержали.

По данным издания, видимых следов насилия на теле женщины обнаружено не было. Тело уже начало разлагаться и было накрыто досками и тканью.

Об умершей известно, что ей было 40-45 лет. Женщина не имела постоянного места жительства и злоупотребляла алкоголем.

Следствие по данному инциденту продолжается.