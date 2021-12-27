В Сумской области арестовали мужчину, который убил знакомого и сжег его тело вместе с авто

В Сумской области полиция задержала 51-летнего жителя города Ромны, которого подозревают в убийстве 68-летнего знакомого и поджоге тела вместе с автомобилем погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области в понедельник, 3 января.

"При проведении первоочередных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личности погибшего и обстоятельств его гибели, в течение нескольких часов в городе Ромны был установлен гражданин, причастный к совершению убийства. Им оказался 51-летний местный житель", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительно установлено, что мужчины знали друг друга. В последний раз они общались 31 декабря дома у погибшего.

Между ними произошел конфликт, в ходе которого 51-летний мужчина нанес 68-летнему знакомому повреждения, несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, житель города Ромны загрузил тело убитого в его автомобиль и в ночное время вывез в реку, подальше от человеческих глаз, после чего облил легковоспламеняющимся веществом и поджег.

По данным правоохранителей, злоумышленника задержали полицейские и проводят с ним следственные действия.

Мужчине, согласно ч. 1 ст. 115 "Убийство" Уголовного кодекса Украины, за умышленное убийство может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.