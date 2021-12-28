Дату переговоров с Россией подтвердили в НАТО

В НАТО подтвердили, что заседание Совета Североатлантического Альянса и Российской Федерации состоится 12 января.

Альянс призвал Москву принять во внимание озабоченность НАТО из-за действий РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы НАТО во вторник, 4 января.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в нем указано, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".