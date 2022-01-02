Как создавали новогоднее поздравление Зеленского

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором принимали участие спортсмены, пилоты, врачи и другие общественные деятели, снимали на протяжении трех дней: 27-29 декабря.

Об этом в интервью "Молодому буковинцу" рассказал известный профессор из Черновцов, инженер-оптик Олег Ангельский, который был одним из участников съемок.

По словам Ангельского, номер его телефона узнали у ректора Черновицкого национального университета. Сами съемки, как вспоминает профессор, длились очень долго.

"Все длилось очень долго, потому что это – творческий процесс. Я почувствовал, что это такое – когда снимают фильм", - рассказал Ангельский.

При этом, несмотря на то, что Зеленский приглашал всех на прием, поговорить с ним профессору не удалось.

Шампанское в бокалах у участников новогоднего поздравления, по словам Ангельского, было ненастоящим. Вместо него налили "Живчик".

"На съемках использовали безалкогольное шампанское – "Живчик". А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды", – рассказал ученый.