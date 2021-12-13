Законопроект о суррогатном материнстве зарегистрировали в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6475 о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ или суррогатном материнстве - Ред.).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В канун Нового года Минздрав зарегистрировал в парламенте законопроект № 6475, который регламентирует процедуру применения ВРТ, определяет права и обязанности сторон.

Как объяснил Радуцкий, законопроект устанавливает несколько важных положений о ВРТ:

Документ определяет основные термины ВРТ – например, анонимный донор, бесплодие, эмбрион, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатная мать и другие.

Устанавливает условия и порядок применения ВРТ (например, обязательную генетическую диагностику), лицензирование больниц (процедура суррогатного материнства разрешена только в аккредитованных медучреждениях)

Вводит требования к суррогатным матерям (во время беременности соблюдать рекомендации врача, передать ребенка родителям в течение 2 часов после рождения, не разглашать информацию о генетических родителях)

Обязывает подписывать договор, устанавливающий права и обязанности сторон ВРТ, включая посредника (медицинского учреждения)

Определяет происхождение ребенка, который родился вследствие применения ВРТ, прохождением теста ДНК

Регламентирует условия и порядок криоконсервации репродуктивных клеток, эмбрионов, тканей и их использования.

Впрочем, проект закона вызвал дискуссию как в экспертной среде, так и в обществе. По словам Радуцкого, есть несколько вопросов, которые нуждаются в обсуждении в процессе рассмотрения законопроекта: