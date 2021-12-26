Иск мужчины, чье детское фото оказалось на обложке альбома группы Nirvana отклонил суд в США

Суд в Соединенных Штатах Америки отклонил иск Спенсера Элдена, фотография которого оказалась на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana в 1991 году, когда он был ребенком.

Об этом сообщает издание Spin.

Заявителю Спенсеру Элдену было разрешено внести изменения в документ, чтобы он смог подать вторую жалобу. Сделать это можно до 13 января. Однако, если представители истца не уложатся в этот срок, то после этого не смогут вновь подать заявление.

В декабре прошлого года адвокаты, представляющие участников группы, попросили суд отклонить иск. Они заявили об истечении срока давности по этому делу, а также "абсурдности" претензий.

Если они успеют, то юристы рок-группы смогут до 27 января ответить на второй раз поданный иск.

Напомним, еще в августе гражданин США Спенсер Элден, которого младенцем сняли для обложки культового альбома группы Nirvana "Nevermind", решил судиться с музыкантами, требуя компенсацию за моральный ущерб. По мнению Элдена, обложка является детский порнографией, так как его сняли полностью голым. 30-летний мужчина подал иск на сумму $150 тысяч против живых участников группы и наследников Курта Кобейна.