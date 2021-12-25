Начнет ли Украина несанкционированный отбор транзитного газа и к чему это приведет

Вчера информационное пространство взорвал экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он предрек Украине этой зимой настоящий энергетический коллапс. И заявил, что есть риск остановки транзита российского газа через Украину, а следом - быстрого запуска "Северного потока-2".

После этого Украина останется не только без газа, но и вообще утратит геополитическое значение как транзитная держава. И если дальше продолжить мысль Коболева - все это грозит Украине большими потрясениями.

Разобрались в прогнозах экс-руководителя "Нафтогаза".

"Нас будут добивать". О чем говорится в статье Коболева

Сначала бывший глава "Нафтогаза" перечисляет факторы роста газовых цен.

Это, по его мнению, восстановление экономики после ковида, закрытие во многих странах угольной генерации с переходом на газ - и достройка "Северного потока-2".

Последний момент позволил Москве начать "сушку рынка", поставляя Европе минимально возможные объемы газа, пишет Коболев (при этом в ЕС официально заявили, что своих контрактных обязательств Россия не нарушала, но и сверх них на спотовый рынок газ не поставляет). Цель - вынудить Европу быстрее сертифицировать новый газопровод.

В итоге даже после резкого потепления в январе и поставок американского сжиженного газа "голубое топливо" все равно будет на биржах стоить в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров (и сегодня, как уже писала "Страна", они превысили этот уровень). Напомним, что в 2020-м году спотовый газ в Евросоюзе стоил примерно в пять и более раз дешевле.

Поставки газа из США смогут лишь гасить ценовые пики, но вернуть цену на докризисный уровень - нет.

Украина, которая покупает газ не напрямую у России, а на европейских биржах, таким образом получила сильнейший удар. Коболев ссылается на данные Украинской энергетической биржи, которая заявила, что газ в последние дни обходится нам по 90 тысяч гривен за тысячу кубов (это более 3000 долларов).

"Цены внутреннего рынка для незащищенных (промышленных) потребителей пересекали отметку в 50 грн за кубометр, чем поставили на грань выживания сразу несколько отраслей экономики", - пишет экс-глава "Нафтогаза".

Отметим, что эта грань уже пройдена - предприятия пищевой промышленности массово начали останавливать производство.

Анализируя остатки газа в хранилищах и уровень собственной добычи, Коболев приходит к выводу: "Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой".

Дальше идут два основных сценария. По оптимистическому - украинская власть найдет где-то от 2 до 6 миллиардов долларов на прохождении зимы. Диапазон будет зависеть от колебаний газовых цен в Европе.

По пессимистическому - этих денег не найдут. А если и найдут, то может не хватить газа в самом Евросоюзе, который также страдает от рекордно низкого уровня заполненности хранилищ.

И тогда у Киева не будет иных вариантов, как воровать транзитный газ из трубы, через которую "Газпром" качает газ в Европу, говорит Коболев.

"Реакцию россиян на несанкционированный отбор газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года", - предрекает бывший глава "Нафтогаза".

По его мнению, "с большой вероятностью это приведет к запуску "Северного потока - 2" и отказу "Газпрома" от использования украинского маршрута при полном молчаливом согласии западных партнеров".

При этом, как считает Коболев, Россия не пойдет на заключение с Украиной прямого контракта на поставки газа - по крайней мере, этой зимой. "К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", - считает экс-глава "Нафтогаза".

Украдут у России или у украинцев?

О том, что сложившаяся в Украине этой зимой ситуация с газом уникальна с точки зрения угроз, говорили многие. Но сейчас впервые это детально расписал человек, семь лет возглавлявший "Нафтогаз" при Порошенко и Зеленском. И

Причем Коболев сразу переходит к геополитическим выводам и предрекает, что газовое воровство Украины откроет путь к быстрой сертификации "Северного потока - 2". После чего страна окажется вообще за бортом газовых потоков и резко потеряет свой геостратегический вес.

Так это будет или нет - действительно не гарантированный сценарий. Поскольку многое зависит в том числе от погоды (если верить прогнозам, оставшаяся зима будет холодной). А также от геополитических договоренностей между Западом и Москвой.

Еще один фактор здесь - есть ли у украинского руководства намерение резко снизить внутреннее потребление газа ради того, чтобы избежать описанного Коболевым развития событий.

Бывший глава "Нафтогаза" считает, что на это украинская власть не пойдет. Однако от нынешнего руководства госкомпании уже звучат призывы "прикрутить" потребление, чтобы пройти сложный сезон. То есть не исключено, что эта зима станет для украинцев самой холодной за последние годы (с точки зрения температуры в квартирах) - даже если морозы будут не такими уж сильными.

Но, как видим, даже в рамках "оптимистического" сценария украинскую промышленность, зависимую от поставок импортного газа, ждет остановка. И этот процесс уже идет полным ходом. И попытки властей директивным путем ограничить рост цен для заводов ни к чему не приводят.

Так, например, после решения правительства ограничить прибыльность собственной газодобычи при поставках производителям еды - частные добывающие предприятия просто стали продавать этот газ не в Украине, а за границу.

За первые дни января, когда начало действовать ограничение, было продано за рубеж 18,6 миллиона кубометров. Это примерно равняется объему, который за месяц потребляют предприятия пищевой промышленности, для которых ограничили надбавку на цены на газ.

То есть распродавать украинский газ на экспорт начали огромными темпами. И это добавляет рисков к тому, сможет ли Украина пройти эту зиму или все обернется коллапсом, который предрекает Коболев.

Перспективы "Северного потока - 2"

Отдельная тема с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2", которую экс-глава "Нафтогаза" увязывает с остановкой транзита через Украину.

Главная причина задержки его запуска - не столько Украина, сколько большие торги между Россией и европейскими странами по поводу поставок газа.

Европа из-за отказа от угольной генерации в ближайшие десятилетия сильно нарастит потребление этого топлива.

И, исходя из этого, Россия предлагает европейцам увеличить закупки газа по долгосрочным контрактам. И к этому же привязывает и продолжение транзита газа через Украину. То есть если Европа гарантирует увеличение объемов закупки газа по долгосрочным контрактам, то будет и транзит через Украину.

Европейцы же хотят, чтоб увеличенное потребление газа Россия покрывала поставками не по долгосрочным контрактам (в перспективе ЕС вообще хотел бы от них отказаться), а на спотовый рынок. И при этом еще и убеждают "Газпром" заключить новый контракт на транзит газа через Украину после 2024 года.

Параллельно в Европе тормозят запуск "Северного потока-2" - как рычаг давления на Россию, чтобы побудить ее согласиться на указанную схему.

Но Газпром не хочет поставлять дополнительные объемы на спотовый рынок, настаивая на долгосрочных контрактах. Из-за чего сейчас цены в Европе на газ и растут.

Вокруг этого, собственно, и идут очень большие и сложные торги.

Сколько они еще продлятся - непонятно. В России дают понять, что готовы ждать. И, в общем-то, ситуация высоких цен на газ в Европе играет пока Москве на руку.

И не только из-за увеличения прибыльности Газпрома.

Но и потому, что делает российские товары, в себестоимости которых высока доля газа, намного более конкурентоспособными на мировом рынке, чем европейские аналоги. А украинские, как мы видим, могут вообще исчезнуть с рынка, поскольку государство, в отличие от западных стран, не ведет системной поддержки внутреннего производителя.

То есть Россия имеет все резоны ждать, пока в ЕС не пойдут на ее условия. И поэтому паузу с "Северным потоком - 2" обе стороны могут держать еще довольно долго. Если свои коррективы, как и пишет Коболев, не внесет Украина через несанкционированный отбор газа.

Но реализуется ли сценарий остановки транзита через нашу страну - зависит во многом от Запада. Который должен будет либо поделиться газом, либо еще и добавить Украине денег на его закупку. А вот захотят ли это делать в Евросоюзе или США - покажут в том числе ближайшие переговоры между Германией и Россией, а также Москвой и Вашингтоном, которые пройдут в январе.