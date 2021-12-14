Бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет вводит Украина

Украина вводит бустерную (третью) дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет. Приказ подписал сегодня, 4 января, министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Facebook Ляшко уточнил, что получить бустерную дозу люди в возрасте от 60 лет смогут независимо от того, какой вакциной были сделаны предварительные прививки, через шесть месяцев с даты введения второй дозы препарата. Оптимально — в период от шести до девяти месяцев.

Внедрение бустерной дозы для всех других категорий украинцев, по словам Ляшко, будет рассмотрено 5 января.

Для бустерной дозы, по информации Минздрава, предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно будет сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

"Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19", - рассказали в Минздраве.

Ранее бустерная вакцинация была доступна только для медиков и сотрудников интернатов закрытого типа. Третью дозу также могли получить люди с пониженным иммунитетом - но такая прививка считается не бустерной, а дополнительной.