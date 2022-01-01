В ближайшие дни транзит российского газа через Украину может упасть до двухлетнего минимума

"Оператор ГТС" в начале января этого года ожидает значительного падения транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По словам Макогона, 3 января текущего года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м за сутки. Макогон ожидает, что объемы транспортировки голубого топлива продолжат падать и в дальнейшем.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составят около 50,5 млн куб. м. в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года",- сказал он.

Гендиректор компании "Оператор ГТС" также уточнил, что на данный момент "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита.