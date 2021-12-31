Закон об авторском праве подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об авторских правах, который был принят Верховной Радой 15 декабря и предусматривает отмену использования контрольных марок как механизма противодействия незаконному распространению экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Авторы законодательной инициативы посчитали, что такой метод контроля себя исчерпал и стал препятствовать деятельности добросовестных производителей и распространителей этого вида продукции.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Теперь правообладатели смогут выбирать новейшие, более современные, индивидуальные (эксклюзивные) способы защиты копий, которые распространяются на материальных носителях",- говорится в сообщении.

Закон также декриминализирует незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных или голографических защитных элементов путем исключения статьи 216 из Уголовного кодекса Украины. Также исключена статья 164-9 из Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривала ответственность за распространение соответствующих товаров, упаковки которых не маркированы контрольными марками.

Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Как сообщалось, в описании законопроекта указано, что он призван разблокировать работу организаций коллективного управления, предоставив тем, которые внесены в Реестр организаций коллективного управления, право осуществлять добровольное коллективное управление имущественными правами правообладателей в сфере публичного выполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений, в пределах репертуара, который находится у них на управлении.

Отметим, что по поводу проекта закона №5572 в музыкальном сообществе нет единого мнения. Так, певица Руслана и продюсер Александр Ксенофонтов выступали против него. В то же время другая часть музыкантов (и музыкант Тарас Тополя в их числе) законопроект поддерживали.