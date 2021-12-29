Что творит в мире штамм "Омикрон" и как готовятся к его атаке в Украине

Штамм "Омикрон" берет новые высоты. В США впервые за историю пандемии зафиксировали более миллиона заболевших в сутки. Это невиданная доселе скорость распространения "короны" во всем мире.

Мировые рекорды бьет и общемировая статистика. Но утешает, что кратного роста смертности в целом не происходит. А кое-где она даже падает. "Омикрон" считается хотя и более заразным, но менее тяжелым, чем другие штаммы коронавируса.

Тем не менее, в Европе количество обращений к терапевтам сильно возросло. А в прессе снова появились тревожные репортажи о том, как врачи сбиваются с ног.

"Страна" выяснила, что происходит в мире с "Омикроном" и как готовятся к нему в Украине.

Как "Омикрон" бушует в мире

Штамм набирает обороты по всему миру. Пока только по заболевшим.

Абсолютный мировой антирекорд наблюдался в предпоследний день года - 1 916 308 случаев. С тех пор число заболевших держится стабильно выше миллиона в день, что также превышает все мыслимые до сих пор показатели.

При этом смертность даже пошла на спад. За последние дни она опустилась на уровень самого начала пандемии в марте 2020 года - чуть более четырех тысяч случаев за сутки.

То есть "Омикрон", судя по всему, не так сильно поражает организм - хотя и распространяется действительно с ужасающей скоростью.

Именно эта стремительность размножения вируса пугает чиновников от медицины и ученых. Никто не знает, чего ждать от столь масштабного "покрытия" и не вызовет ли это всплеск госпитализаций.

В США университет Джона Хопкинса пишет о том, что 3 января в стране впервые за время пандемии заболело более миллиона человек.

В США уже закрыто более трех тысяч школ. Американцы в связи с "Омикроном" ввели бустерную вакцинацию подростков от 12 до 15 лет "Пфайзером". Они также отменяют авиарейсы.

Начался и рост госпитализаций. Но, как говорит главный инфекционист Энтони Фаучи, он идет гораздо меньшими темпами, чем число заражений.

Если брать тенденции последней недели, то быстрее всего идут заражения в США, Британии, Франции, Испании и Италии. Это видно и по всемирной, и по европейской раскладке заражений. Также серьезная ситуация в Турции.

Всего в Европе количество заболевших на минувшей неделе выросло на два миллиона в сравнении с предыдущей семидневкой - с 3 130 миллионов до 5 510 млн.

Мы сравнили, как изменились за последние семь дней показатели зараженных и умерших в странах, которые вошли в мировую и европейскую десятку по приросту.

"Чемпионы" по заболевшим - страны средиземноморского бассейна. Там динамика превысила сто процентов, а в Греции - вообще более 300%.

При этом в той же Греции смертность упала на пять процентов, в Турции - на семь, а в США не выросла. Больше всего умирали в Испании (рост на четверть) и Британии (на 20%).

Всего в общемировом разрезе количество заражений за неделю выросло на 78%, а смертность упала на 5%. Похожие пропорции по Европе: +76% и -5%. То есть тенденция понятна. По крайней мере пока.

Интересно, что заболеваемость быстро растет в странах с очень высоким уровнем вакцинации.

Например, в Греции, которая стала "чемпионом" по приросту, привиты 80% взрослого населения. При этом власти страны говорят, что ситуация лучше, чем в прошлом году.

"Сегодня, по сравнению с прошлым годом, несмотря на трудности с Омикроном, мы находимся в гораздо лучшем положении", - заявил премьер страны и предположил, что "омикрон может быть последней главой, пока пандемия действительно станет эндемическим заболеванием".

То есть таким, которое периодически возникает и заражает ограниченное количество людей, не распространяясь дальше.

Впрочем, возможно, именно благодаря вакцинации в Европе не переполнены реанимации - что является уникальным прецедентом на фоне столь высокого роста заболевших.

Очереди за тестами, врачи сбиваются с ног

Тем не менее, настроения в странах, где растет заболеваемость, крайне тревожные.

В Британии, например, школьников после возвращения с рождественских каникул заставят сдавать тесты на коронавирус. А во Франции масочный режим установили даже для детей от 6 лет.

По всей Европе - огромный ажиотаж на тесты. Например, в Португалии туристы, прилетевшие в Лиссабон, томятся в очередях по 5-6 часов, чтобы провериться на ковид. Это началось перед новым годом, который сюда массово едут отмечать жители соседней Испании. На тест-системы в стране начался настоящий дефицит.

Похожая ситуация и в самой Испании - где многие заражаются в этих самых очередях на тест.

Из-за роста заболеваемости возросли очереди и на бустерную дозу вакцины. Если раньше можно было сделать ее свободно в любом пункте вакцинации, то сейчас приходится записываться за несколько дней.

Также в Испании массово начали прививать и детей.

Отдельный разговор - о больницах. В реанимациях заняты пока всего 20% коек - и это обнадеживающий показатель. Но зато в первичное звено - к лечащим врачам - обращаться стали гораздо чаще. Поэтому местные СМИ опять бьют тревогу, что не хватает терапевтов и медсестер, а имеющиеся медработники сбиваются с ног и работают сверхурочно.

У Испании пока открыта граница с Францией, где тоже идет бум заражений.

Самый жесткий локдаун пока ввели только Нидерланды - там вообще ничего не работает до 14 января, а полиция травит собаками противников столь драконовских ограничений.

Какие меры предпринимают в Украине

Украина ждет новой волны коронавируса уже к февралю - таковы расчеты СНБО, которые озвучил перед новым годом секретарь Совбеза Алексей Данилов.

"По нашим прогнозам, в феврале, мы можем иметь "Омикрон" у себя в довольно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", - заявил он.

Эпидемиологи же говорят, что рост может пойти уже в середине января - поскольку обычно в это время начинается обострение ОРВИ в целом.

Люди возвращаются с праздников, и обычно - с ослабленным иммунитетом. И даже те, кто не перегружал себя пищей или выпивкой, а занимался активным отдыхом в горах - могли заразиться из-за скоплений людей и перемещений на транспорте.

Отметим, что в прошлом году после праздников по этой причине ввели локдаун, и это помогло отсрочить всплеск до середины февраля. Но сегодня при уровне вакцинации ниже 50% ограничения по факту менее жесткие. Поэтому мы можем увидеть первые последствия "Омикрона" уже в январе.

Пока из мер, которые проводит власть - это введение бустерной вакцинации, которую разрешили украинцам старше 60 лет.

Логика с одной стороны понятная - хотят первым делом защитить более уязвимые группы. Но, как мы видим из международного опыта, на Западе ревакцинируют больше молодое поколение. Потому что "Омикрон" очень заразен и быстрее будет распространяться среди молодых, которые более социально мобильны.

Почему в Украине бустер открывают не для всех - тоже вариантов немного. Видимо, пока все вакцины распланированы для первичной вакцинации. А для бустерной их пока на всех банально не хватает.

Как Украина в этом состоянии будет встречать "Омикрон" - покажут уже ближайшие недели. Надежда пока лишь на то, что этот штамм действительно реже доводит людей до реанимации. И показывает падение смертности в отдельных странах и в целом по миру.