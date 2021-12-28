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События Сегодня, 21:1448
Совладельцем компании по добыче янтаря с миллиардным оборотом станет друг Зеленского и партнер Коломойского

Близкий друг президента Владимира Зеленского и бизнес-партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич готовится обзавестись компанией по добыче янтаря с оборотом в миллиард гривен в год.

Об этом сообщается в расследовании "Наши гроши".

Речь идет о компании "Волыньприродресурс". 24 декабря депутаты Волынского облсовета проголосовали за реорганизацию коммунального предприятия в акционерное общество.

В течение двух месяцев комиссия оформит претензии кредиторов, после этого в частное акционерное общество, у которого наибольшая доля добычи янтаря в Украине с наибольшими месторождениями в Европе зайдет новый совладелец.

Реорганизацию предприятия объяснили необходимостью привлечения новых инвесторов.

Перед реорганизацией СМИ сообщили, что киевский "Завод "Изумруд" потребовал от предприятия возвращения долга в 62 миллиона гривен, которые завод дал коммунальщикам еще в 2017 году.

Бенефициар "Изумруда" - Тимур Миндич, он же - совладелец студии "Квартал-95" и бизнес-партнер Игоря Коломойского. В квартире Миндича год назад Зеленский праздновал день рождения.

Указанные 62 миллиона "Изумруд" занимал под реализацию продукции. С запуском добычи опоздали на три года, и к этому времени цены на янтарь упали в три раза.

"Но в любом случае, долг предъявлен и кредитор во время реорганизации зафиксирован. Таким образом, Миндич будет контролировать дальнейшую жизнь "Волыньприродресурса", - делают вывод журналисты.

"Волыньприродресурс" создали в 2016 году усилиями главы Волынского облсовета Игоря Палицы, которого "Наши гроши" называют давним бизнес-партнером Коломойского.

"Нынешнюю реорганизацию проводят, когда Игорь Палица стал лидером партии "За Будуще", которая в Раде голосует синхронно с СН", - говорится в расследовании.

Ценность предприятия в обладании четырьмя спецразрешениями на добычу янтаря и одного - на добычу медных руд. За семь месяцев 2021 года (пять месяцев предприятие было в простое), предприятие добыло 6,5 тысяч тонн янтаря, который продали на 97 миллионов гривен. В руководстве компании заявляли, что предприятие может добывать янтаря на, более чем, миллиард гривен в год.

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Теги: news, Новости, Украина, добывание, янтаря, 7dniv, 7dnivinfo  
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