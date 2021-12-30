В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР

В Казахстане, в городе Алматы, где введено чрезвычайное положение, ограничены въезд и выезд из города, а также передвижение по городу.

Кроме того, запрещены все массовые мероприятия и вводится комендантский час с 23.00 до 7 утра.

Создана городская комендатура. Ее возглавил начальник полиции Таймерденов.

Судя по видео, по городу передвигаются колонны техники силовиков. Ещё на одном видео можно заметить, как протестующие пытаются безуспешно захватить БТР, но непонятно, когда оно сделано - сейчас или же несколько часов назад в разгар протестов.

Чрезвычайное положение в Алмат-Ате и Мангистауской области на западе Казахстана введено с 01.30 5 января и до 00.00 19 января.

Какие вводятся ограничения: