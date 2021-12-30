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События Сегодня, 10:2893
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР

В Казахстане, в городе Алматы, где введено чрезвычайное положение, ограничены въезд и выезд из города, а также передвижение по городу.

Кроме того, запрещены все массовые мероприятия и вводится комендантский час с 23.00 до 7 утра.

Создана городская комендатура. Ее возглавил начальник полиции Таймерденов.

Судя по видео, по городу передвигаются колонны техники силовиков. Ещё на одном видео можно заметить, как протестующие пытаются безуспешно захватить БТР, но непонятно, когда оно сделано - сейчас или же несколько часов назад в разгар протестов.

Чрезвычайное положение в Алмат-Ате и Мангистауской области на западе Казахстана введено с 01.30 5 января и до 00.00 19 января.

Какие вводятся ограничения:

  1. комендантский час с 23.00 до 7.00
  2. создаются комендатуры, их возглавили начальники полиции Таймерденов в Алма-Ате и Бактыбаев в Мангистауской области
  3. запрещены массовые мероприятия
  4. устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств
  5. ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из нее, аналогичное ограничение вводится в Мангистауской области
  6. будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств
  7. запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя
  8. у жителей на период чре
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