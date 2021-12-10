Участие в выборах президента Франции снова планирует принять Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле этого года, но официально не объявил себя кандидатом.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил в ответах на вопросы читателей французского издания Parisien.

"Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу. Это решение укрепляется у меня внутри. Я должен быть уверен, что смогу пойти так далеко, как хочу", - сказал президент Франции.