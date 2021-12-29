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События Сегодня, 10:3683
Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке, президент его принял. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов. Члены правительства Казахстана продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Также президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем своего помощника Ерлана Карина.

На пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Мурат Нуртлеу. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Кроме того, президент Казахстана после "газовых" протестов поручил правительству ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также на социально значимые продовольственные товары.

Также Токаев заявил о постепенном выправлении ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП. 

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