К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан

В Казахстане стремительно нарастают акции протеста, которые начались после Нового года из-за резкого подорожания газа для автомобилей. Причем в настояний момент они уже переросли в массовые антиправительственные выступления.

Непосредственным поводом стало увеличение в два раза с 1 января цен на сжиженный газ - с 60 тенге (около 3,5 грн) до 120 тенге (около 7,3 грн) за литр. Это вызвало огромное возмущение, поскольку на западе Казахстана почти 90% транспорта ездит на газе.

4 января правительство согласилось снизить цену на газ - до 50 тенге (3,14 грн), но только в одном регионе. Что, естественно, протестную волну не сбило, а наоборот только ускорило ее распространение на всю страну.

Для сравнения: цена сжиженного газа на автозаправках Украины - 19 грн. При этом он тоже быстро дорожает. Средняя зарплата в Казахстане - около 600 долларов (то есть где-то 16,3 тысяч гривен), что выше средней украинской зарплаты (14 тысяч гривен).

Среди протестующих появились политические лозунги. Они призывают к отставке правительства и президента, к снижению цен на продукты, товары и коммунальные тарифы. На опубликованных в соцсетях видео видно, как сотни людей на площади в городе Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!").

Имеется в виду бывший президент Нурсултан Назарбаев, который, как считается, вместе со своим окружением продолжает неформально руководить страной после добровольной отставки в 2019 году, когда он оставил после себя преемником бывшего спикера Касым-Жомарт Токаева.

При этом конкретно в резком повышении цены на газ в Казахстане обвиняют председателя правления "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, гражданского мужа Дариги Назарбаевой, дочери первого президента Казахстана.

Тем временем в мятежные города уже стягивают войска, протестующих массово задерживают.

Десять лет там же, на западе Казахстана, взбунтовались нефтяники. Полиция застрелила тогда почти два десятка человек (по неофициальным данным - в разы больше).

"Страна" выясняла, чего ждать от "газовых протестов" в Казахстане, какова их подоплека и возможен ли тарифный майдан в Украине.

"Сидим голые на золотом сундуке"

В Казахстане две трети частных автомобилей использовали именно газ в качестве основного топлива.

Когда заправиться стало дороже, люди вышли на протесты."Там сработали тупость и алчность чиновников, которые не создали резервные запасы газа для населения (а 90% казахов в западной части Казахстана зависят от газа - например, там практически все автомобили ездят на газе) плюс излишняя активность общественников-экологов, которые столько лет убеждали во вредностизапов газа. Теперь, когда мировые цены на газ подскочили, казахи оказались неготовыми к новому положению дел", - говорит политолог Кость Бондаренко.

Акции протеста начались в западном Казахстане, а оттуда распространились по всей стране. И сейчас проходят во всех крупных городах. Власти отключают интернет, блокируют соцсети и мессенджеры.

Тем временем, распространяются многочисленные видео столкновения митингующих с полицией.

В бунтующие города перебрасываются спецназ и внутренние войска.

Казахи в беседе со "Страной" жалуются, что у народа накопилось много претензий и что рано или поздно должно было "прорвать".

"Народ недоволен властью, коррупцией, бешеными ценами на продукты, медицину, образование. Жалуются на нарушение прав человека, отсутствие свободы слова, непомерные поборы, штрафы за каждый шаг, безработицу, рост преступности. Но Казахстан - государство с мощным силовым аппаратом. Поэтому "майдан" тут вряд ли возможен", - рассказал нам житель Нур-Султана (бывшей Астаны) Абылкасым Ануарбеков.

"Как говорил писатель Шерхан Муртаза: "Казахи сидят голые на золотом сундуке". Сытый, зажравшийся чинуша никогда не поймёт голодного, по шею увязшего в кабале долгов и кредитов, того, кто засыпая думает, как прокормить, одеть, обуть семью, пока власти громко заявляют с трибун, что Казахстан вошёл в пятерку самых счастливых стран мира и в 40 самых развитых. Социальная несправедливость достигла невероятных масштабов вместе с коррупцией. Многих это просто достало. Но в то же время другая часть казахов не хочет революций, а тем более не хочет крови", - делится в беседе с нами предприниматель Алмаз Елибаев из Алма-Аты.

Сорос или не Сорос

События в Казахстане уже сравнивают с "цветными революциями" в других странах и видят в них след Запада. Тем более, что Казахстан является союзником России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу.

"Можно сказать, что Казахстан пытаются раскачать под цветную революцию. Все по методикам Сороса. Правда, основные протесты пока еще в регионах, но и в Алматы уже беспорядки. Зацепка проста – повышение цены на сжиженный газ. Уверен, что пока ничего не получится, но начало положено", - пишет в Facebook политолог Андрей Жданов, намекая на возможную роль США.

Оппозиционно настроенные казахи это отрицают и винят во всем власть.

"На нефти и газе немыслимо богатеют члены одной и той же семьи (Назарбаева - Ред.), нагло захватившие все отрасли - старый зять Кулибаев, новый зять Шарипбаев и молодой зять Досанов. Власть может пойти на уступки и снизить цены, наступит временное затишье. Но потом все повторится, так как сама причина конфликта в стране не будет устранена. А причина в назарбаевской власти, коррупции и системе ограбления народа. Жанаозен, по исторической аналогии, это "казахская Аврора", которая дает уже второй залп для всей страны как сигнал. И рано или позднее, не обязательно сегодня, но это произойдет - казахский бунт. Тоже жестокий, но не бессмысленный. Страна может пойти по двум путям: революции (всех свалить и посадить) или срочным реформам - политическим и экономическим. Второй легитимный путь требует роспуска парламента, роспуска правящей партии "Нур Отан", лишения всех иммунитетов Назарбаева и членов его семьи, проведения быстрых политических реформ указами президента, регистрацию оппозиционных партий и организацию парламентских выборов на основе 50 на 50. Затем провести конституционную реформу", - написала на своей странице в Facebook казахская оппозиционерка Гульжан Эргалиева.

Чем закончатся протесты?

Улан Мустафин, президент консорциума производителей и поставщиков Казахстана, на своей странице в Facebook предрекает "Майдан".

"Могут ли точечные протесты перерасти в нечто большее и создать огромный хаос? Думаю, да. Глава правительства Аскар Мамин обладает хорошими управленческими качествами, но в самом правительстве давно стали наблюдаться разрозненность, бездействие. Многие министры и акимы перестали выполнять поручения президента страны, неохотно и неэффективно проводят реформы в отраслях и регионах, не строят новых коммуникаций с народом. Никто из госуправленцев не просчитывает возможные варианты развития ситуации и событий. Никто из них не старается быть на шаг впереди. По этой причине разрушается вся система контроля за экономикой и развитием регионов страны. Очевидно, что сохранять стабильность в стране, без смены правительства и проведения реформ, уже невозможно", - написал Мустафин.

В тоже время, есть мнение, что протесты не выльются в большие потрясения.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что поддержка выступлений не так велика, чтобы это могло привести к политическому кризису в стране.

"На улицы вышли сторонники живущего на Западе оппозиционера Аблязова и группы националистов. Но они не пользуются настолько высокой поддержкой, чтобы дошло до политического кризиса в Казахстане. Чтобы погасить протесты, возможно, отправят в отставку правительство", - полагает Дубнов.

Источник "Страны" в политических кругах Казахстана, не исключает, что протесты пойдут по "белорусскому сценарию" и приведут к серьезному сближению страны с Россией.

"Объективно предпосылки к народному недовольству есть и большие. Люди все чаще задаются вопросами - почему в такой богатой полезными ископаемыми стране не такой уровень жизни как в Дубае. И власти на этот вопрос ответа не дают, а только раздражают народ, повышая цены. Хотя могли бы потратить деньги из кубышек и дотировать продажу газа населению. Но очевидно, что у любых протестов должны быть организующие и направляющие силы. Действительно, виден след Аблязова, националистов, которые как раз активизировались в последнее время. А за всем этим - западные круги, которым продали проект "казахского Майдана" с целью создать очаг напряженности как раз между Китаем и Россией. В связи с этим прогнозирую два сценария развития событий. Первый - протесты удастся быстро подавить кнутом и пряником. Бунтовщиков отправят в тюрьму, правительство или отдельных чиновников в отставку, а цены на газ снизят. Второй сценарий - протесты перерастут в серьезный кризис и дестабилизацию. Тогда власти вынуждены будут обратиться за помощью к России, которая и будет оказана. И повторится ситуация с Беларусью и Лукашенко, когда начали Майдан с целью его свержения, а по итогу привели к его еще более тесному сближению с Россией. То же самое при таком сценарии будет и в Казахстане - власть устоит, но интеграция с Россией станет еще более глубокой по многим направлениям", - говорит источник.

Ждать ли тарифный Майдан в Украине?

В Украине, как уже писалось выше, тот же сжиженный газ стоит намного дороже, чем в Казахстане.

Сейчас страна находится на грани серьёзнейшего энергетического кризиса, который чреват как ростом тарифов, так и отключением электроэнергии и отопление (подробнее об этом мы писали здесь).

Кроме того, нарастает и серьезный политический кризис из-за попыток Зеленского установить авторитарный режим и из-за беспредельных санкций СНБО, которые накладываются на украинских граждан.

И события в Казахстане показывают, что цены и тарифы могут стать причиной массовых волнений, которые быстро распространяться по всей стране при наличие организующих и направляющих сил. А в Украине они, очевидно, имеются. Очень много кто хочет ослабить власть Зеленского или же вообще заставить его уйти со своего поста досрочно.

По этой причине Банковая наверняка изо всех сил попытается удержать тарифы. Однако выполнить эту задачу при нынешнем росте цен на газ в мире все более трудно.