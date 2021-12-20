 

К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан

События Сегодня, 11:1288
К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан

В Казахстане стремительно нарастают акции протеста, которые начались после Нового года из-за резкого подорожания газа для автомобилей. Причем в настояний момент они уже переросли в массовые антиправительственные выступления. 

Непосредственным поводом стало увеличение в два раза с 1 января цен на сжиженный газ - с 60 тенге (около 3,5 грн) до 120 тенге (около 7,3 грн) за литр. Это вызвало огромное возмущение, поскольку на западе Казахстана почти 90% транспорта ездит на газе.

4 января правительство согласилось снизить цену на газ - до 50 тенге (3,14 грн), но только в одном регионе. Что, естественно, протестную волну не сбило, а наоборот только ускорило ее распространение на всю страну.

Для сравнения: цена сжиженного газа на автозаправках Украины - 19 грн. При этом он тоже быстро дорожает. Средняя зарплата в Казахстане - около 600 долларов (то есть где-то 16,3 тысяч гривен), что выше средней украинской зарплаты (14 тысяч гривен).

Среди протестующих появились политические лозунги. Они призывают к отставке правительства и президента, к снижению цен на продукты, товары и коммунальные тарифы. На опубликованных в соцсетях видео видно, как сотни людей на площади в городе Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!").

Имеется в виду бывший президент Нурсултан Назарбаев, который, как считается, вместе со своим окружением продолжает неформально руководить страной после добровольной отставки в 2019 году, когда он оставил после себя преемником бывшего спикера Касым-Жомарт Токаева. 

При этом конкретно в резком повышении цены на газ в Казахстане обвиняют председателя правления "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, гражданского мужа Дариги Назарбаевой, дочери первого президента Казахстана.

Тем временем в мятежные города уже стягивают войска, протестующих массово задерживают. 

Десять лет там же, на западе Казахстана, взбунтовались нефтяники. Полиция застрелила тогда почти два десятка человек (по неофициальным данным - в разы больше).   

"Страна" выясняла, чего ждать от "газовых протестов" в Казахстане, какова их подоплека и возможен ли тарифный майдан в Украине.  

"Сидим голые на золотом сундуке"  

В Казахстане две трети частных автомобилей использовали именно газ в качестве основного топлива.

Когда заправиться стало дороже, люди вышли на протесты."Там сработали тупость и алчность чиновников, которые не создали резервные запасы газа для населения (а 90% казахов в западной части Казахстана зависят от газа - например, там практически все автомобили ездят на газе) плюс излишняя активность общественников-экологов, которые столько лет убеждали во вредностизапов газа. Теперь, когда мировые цены на газ подскочили, казахи оказались неготовыми к новому положению дел", - говорит политолог Кость Бондаренко. 

Акции протеста начались в западном Казахстане, а оттуда распространились по всей стране. И сейчас проходят во всех крупных городах. Власти отключают интернет, блокируют соцсети и мессенджеры. 

Тем временем, распространяются многочисленные видео столкновения митингующих с полицией. 

В бунтующие города перебрасываются спецназ и внутренние войска.

Казахи в беседе со "Страной" жалуются, что у народа накопилось много претензий и что рано или поздно должно было "прорвать". 

"Народ недоволен властью, коррупцией, бешеными ценами на продукты, медицину, образование. Жалуются на нарушение прав человека, отсутствие свободы слова, непомерные поборы, штрафы за каждый шаг, безработицу, рост преступности. Но Казахстан - государство с мощным силовым аппаратом. Поэтому "майдан" тут вряд ли возможен", - рассказал нам житель Нур-Султана (бывшей Астаны) Абылкасым Ануарбеков.

"Как говорил писатель Шерхан Муртаза: "Казахи сидят голые на золотом сундуке". Сытый, зажравшийся чинуша никогда не поймёт голодного, по шею увязшего в кабале долгов и кредитов, того, кто засыпая думает, как прокормить, одеть, обуть семью, пока власти громко заявляют с трибун, что Казахстан вошёл в пятерку самых счастливых стран мира и в 40 самых развитых. Социальная несправедливость достигла невероятных масштабов вместе с коррупцией. Многих это просто достало. Но в то же время другая часть казахов не хочет революций, а тем более не хочет крови", - делится в беседе с нами предприниматель Алмаз Елибаев из Алма-Аты. 

Сорос или не Сорос

События в Казахстане уже сравнивают с "цветными революциями" в других странах и видят в них след Запада. Тем более, что Казахстан является союзником России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу.

"Можно сказать, что Казахстан пытаются раскачать под цветную революцию. Все по методикам Сороса. Правда, основные протесты пока еще в регионах, но и в Алматы уже беспорядки. Зацепка проста – повышение цены на сжиженный газ. Уверен, что пока ничего не получится, но начало положено", - пишет в Facebook политолог Андрей Жданов, намекая на возможную роль США.

Оппозиционно настроенные казахи это отрицают и винят во всем власть.

"На нефти и газе немыслимо богатеют члены одной и той же семьи (Назарбаева - Ред.), нагло захватившие все отрасли - старый зять Кулибаев, новый зять Шарипбаев и молодой зять Досанов. Власть может пойти на уступки и снизить цены, наступит временное затишье. Но потом все повторится, так как сама причина конфликта в стране не будет устранена. А причина в назарбаевской власти, коррупции и системе ограбления народа. Жанаозен, по исторической аналогии, это "казахская Аврора", которая дает уже второй залп для всей страны как сигнал. И рано или позднее, не обязательно сегодня, но это произойдет - казахский бунт. Тоже жестокий, но не бессмысленный. Страна может пойти по двум путям: революции (всех свалить и посадить) или срочным реформам - политическим и экономическим. Второй легитимный путь требует роспуска парламента, роспуска правящей партии "Нур Отан", лишения всех иммунитетов Назарбаева и членов его семьи, проведения быстрых политических реформ указами президента, регистрацию оппозиционных партий и организацию парламентских выборов на основе 50 на 50. Затем провести конституционную реформу", - написала на своей странице в Facebook казахская оппозиционерка Гульжан Эргалиева. 

Чем закончатся протесты?

Улан Мустафин, президент консорциума производителей и поставщиков Казахстана, на своей странице в Facebook предрекает "Майдан".

"Могут ли точечные протесты перерасти в нечто большее и создать огромный хаос? Думаю, да. Глава правительства Аскар Мамин обладает хорошими управленческими качествами, но в самом правительстве давно стали наблюдаться разрозненность, бездействие. Многие министры и акимы перестали выполнять поручения президента страны, неохотно и неэффективно проводят реформы в отраслях и регионах, не строят новых коммуникаций с народом. Никто из госуправленцев не просчитывает возможные варианты развития ситуации и событий. Никто из них не старается быть на шаг впереди. По этой причине разрушается вся система контроля за экономикой и развитием регионов страны. Очевидно, что сохранять стабильность в стране, без смены правительства и проведения реформ, уже невозможно", - написал Мустафин.

В тоже время, есть мнение, что протесты не выльются в большие потрясения.  

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что поддержка выступлений не так велика, чтобы это могло привести к политическому кризису в стране.

"На улицы вышли сторонники живущего на Западе оппозиционера Аблязова и группы националистов. Но они не пользуются настолько высокой поддержкой, чтобы дошло до политического кризиса в Казахстане. Чтобы погасить протесты, возможно, отправят в отставку правительство", - полагает Дубнов.

Источник "Страны" в политических кругах Казахстана, не исключает, что протесты пойдут по "белорусскому сценарию" и приведут к серьезному сближению страны с Россией.

"Объективно предпосылки к народному недовольству есть и большие. Люди все чаще задаются вопросами - почему в такой богатой полезными ископаемыми стране не такой уровень жизни как в Дубае. И власти на этот вопрос ответа не дают, а только раздражают народ, повышая цены. Хотя могли бы потратить деньги из кубышек и дотировать продажу газа населению. Но очевидно, что у любых протестов должны быть организующие и направляющие силы. Действительно, виден след Аблязова, националистов, которые как раз активизировались в последнее время. А за всем этим - западные круги, которым продали проект "казахского Майдана" с целью создать очаг напряженности как раз между Китаем и Россией. В связи с этим прогнозирую два сценария развития событий. Первый - протесты удастся быстро подавить кнутом и пряником. Бунтовщиков отправят в тюрьму, правительство или отдельных чиновников в отставку, а цены на газ снизят. Второй сценарий - протесты перерастут в серьезный кризис и дестабилизацию. Тогда власти вынуждены будут обратиться за помощью к России, которая и будет оказана. И повторится ситуация с Беларусью и Лукашенко, когда начали Майдан с целью его свержения, а по итогу привели к его еще более тесному сближению с Россией. То же самое при таком сценарии будет и в Казахстане - власть устоит, но интеграция с Россией станет еще более глубокой по многим направлениям", - говорит источник.

Ждать ли тарифный Майдан в Украине?

В Украине, как уже писалось выше, тот же сжиженный газ стоит намного дороже, чем в Казахстане.

Сейчас страна находится на грани серьёзнейшего энергетического кризиса, который чреват как ростом тарифов, так и отключением электроэнергии и отопление (подробнее об этом мы писали здесь).

Кроме того, нарастает и серьезный политический кризис из-за попыток Зеленского установить авторитарный режим и из-за беспредельных санкций СНБО, которые накладываются на украинских граждан.

И события в Казахстане показывают, что цены и тарифы могут стать причиной массовых волнений, которые быстро распространяться по всей стране при наличие организующих и направляющих сил. А в Украине они, очевидно, имеются. Очень много кто хочет ослабить власть Зеленского или же вообще заставить его уйти со своего поста досрочно.

По этой причине Банковая наверняка изо всех сил попытается удержать тарифы. Однако выполнить эту задачу при нынешнем росте цен на газ в мире все более трудно.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Казахстан, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря
Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря
Сегодня, 10:36
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР
Сегодня, 10:28
Из-за
Из-за "газовой революции" в Казахстане блокируют интернет и популярные мессенджеры
Вчера, 21:22
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше
20-дек-2021, 20:43
К прямым поставкам газа из России, чтобы спасти Украину от энергетического коллапса призвал Бойко
К прямым поставкам газа из России, чтобы спасти Украину от энергетического коллапса призвал Бойко
12-ноя-2021, 18:12

Последние новости

12:46
События
Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
12:39
События
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
11:24
События
На территории частного дома на Закарпатье прогремел взрыв
11:15
События
В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек.
11:12
События
К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан
11:10
События
Госдеп заявил что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы
10:44
Политика
В Украину прилетел глава дипломатии ЕС Боррель
10:36
События
Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря
10:34
События
Участие в выборах президента Франции снова планирует принять Макрон
10:28
События
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР
09:08
События
Как Европа пускает украинцев после "Омикрона"
08:27
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 2022
Вчера, 2022-01-04
22:23
Политика
Игорь Гарбарук: "Кристина Тышкун никогда не была ни моей невестой, ни моей помощницей"
21:22
События
Из-за "газовой революции" в Казахстане блокируют интернет и популярные мессенджеры
21:14
События
Совладельцем компании по добыче янтаря с миллиардным оборотом станет друг Зеленского и партнер Коломойского
19:51
События
Что творит в мире штамм "Омикрон" и как готовятся к его атаке в Украине
17:27
События
Закон об авторском праве подписал Зеленский
16:34
События
В ближайшие дни транзит российского газа через Украину может упасть до двухлетнего минимума
15:33
События
Бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет вводит Украина
15:30
События
Начнет ли Украина несанкционированный отбор транзитного газа и к чему это приведет

Новости ТОП-7

Что значит заявление ядерных держав и почему в Украине увидели в нем зраду2051
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 января 2022538
Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине521
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 2022515
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 января 2022501
Скандал вокруг новогоднего поздравления Зе. Сержант ВСУ заявила, что ей приказали участвовать в съемках381
США могут исключить из НАТО страны Прибалтики ради сделки с РФ350

Досуг

Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
Вчера, 18:05214
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
Вчера, 17:40154
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
Вчера, 11:44144
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Как выбрать тарелки для сервировки праздничного стола. Тарелки из керамики и фарфора для салата, пирожков, десертов и других блюд.
Вчера, 11:34408
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
При представленном на современном рынке многообразии роботов-пылесосов выбрать лучший вариант по цене и качеству достаточно сложно. Несомненными лидерами среди производителей подобной техники являются три гиганта: Xiaomi, Samsung, Ecovacs.
Вчера, 11:30144
Серверные шкафы для установки сетевого оборудования. Конструкция, разновидности
Серверные шкафы для установки сетевого оборудования. Конструкция, разновидности
При организации любой СКС (структурированной кабельной системы) встаёт важный и актуальный вопрос о размещении массива используемых сетевых устройств.
3-янв-2022, 16:57212

События

Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
Министерство иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от поездок на территорию Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты.
Сегодня, 12:4658
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
Синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность.
Сегодня, 12:3965
На территории частного дома на Закарпатье прогремел взрыв
На территории частного дома на Закарпатье прогремел взрыв
В Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси в одном из сел Тячевского района было разрушено здание летней кухни
Сегодня, 11:2482
В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек.
В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек.
По данным правоохранителей, в городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на местные администрации, в результате в некоторых зданиях выбиты стекла, двери, нанесен другой материальный ущерб.
Сегодня, 11:1577
К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан
К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан
В Казахстане стремительно нарастают акции протеста, которые начались после Нового года из-за резкого подорожания газа для автомобилей. Причем в настояний момент они уже переросли в массовые антиправительственные выступления.
Сегодня, 11:1289
Госдеп заявил что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы
Госдеп заявил что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что представители Соединенных Штатов не будут обсуждать в Женеве с представителями России вопросы, которые касаются НАТО и Европы. 
Сегодня, 11:1071
7 Днів