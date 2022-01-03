Штормовое предупреждение объявили в Карпатах

Синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность.

На сегодня, 5 января, на высокогорье Закарпатской области объявили штормовое предупреждение из-за опасной погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На карте видно, что Закарпатье выделено желтым цветом: означает, что в области в объявлен 1 уровень опасности, поскольку погода ухудшится. Днем в горах ожидается значительный дождь и порывы ветра 25-28 м/с.

Кроме того, по информации синоптиков, сегодня, 5 января, на высокогорье Закарпатского и в горах Ивано-Франковского регионов сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).