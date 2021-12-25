Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам

Министерство иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от поездок на территорию Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты.

Тем, кто уже находится на территории страны, советуют не принимать участие в незаконных акциях.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства В Республике Казахстан.

"В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстана, а гражданам, которые находятся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", - говорится в сообщении.