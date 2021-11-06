 

Кто такой координатор протестов в Казахстане Аблязов со штабом в Киеве

События Сегодня, 15:10118
Кто такой координатор протестов в Казахстане Аблязов со штабом в Киеве

Протесты в Казахстане координирует топ-оппозиционер 58-летний Мухтар Аблязов.

В конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. Но в 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку.

Власти после этого обвинили Аблязова в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу. В то же время Аблязов оставался владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА.

В 2017 году Аблязов создал движение "Демократический выбор Казахстана". В этом же году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что Аблязов заставил его совершить заказное убийство бизнес-партнера по БТА-банку Ержана Татишева. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному заключению. Правда, заочно.

Еще в 2010 году Аблязов, после того как у него забрали банк путем национализации, покинул Казахстан и поселился во Франции.

С тех пор он является главным оппозиционером Казахстана, хотя и координирует эту деятельность из Европы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Казахстан, протесты, руководитель, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
Сегодня, 12:46
В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек.
В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек.
Сегодня, 11:15
Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря
Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря
Сегодня, 10:36
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР
Сегодня, 10:28
Купить у поляков
Купить у поляков "Идея Банк" собирается Ахметов
6-ноя-2021, 21:51

Последние новости

19:33
События
Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"
18:58
События
Телефонную связь и интернет обрубили полностью в Алматы
18:33
События
О захвате протестующими аэропорта Алматы сообщили в Казахстане
18:29
События
Несмотря на три дозы вакцины президент Польши второй раз заразился коронавирусом
18:17
События
Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки
17:46
События
Отключать интернет и блокировать Telegram начали власти Казахстана
15:10
События
Кто такой координатор протестов в Казахстане Аблязов со штабом в Киеве
12:46
События
Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
12:39
События
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
11:24
События
На территории частного дома на Закарпатье прогремел взрыв
11:15
События
В ходе протестов в Казахстане были задержаны больше 200 человек.
11:12
События
К чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан
11:10
События
Госдеп заявил что США не будут обсуждать с Россией на переговорах в Женеве связанные с НАТО вопросы
10:44
Политика
В Украину прилетел глава дипломатии ЕС Боррель
10:36
События
Президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря
10:34
События
Участие в выборах президента Франции снова планирует принять Макрон
10:28
События
В Алматы ввели комендантский час. По городу движется техника силовиков. Люди атакуют БТР
09:08
События
Как Европа пускает украинцев после "Омикрона"
08:27
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 2022
Вчера, 2022-01-04
22:23
Политика
Игорь Гарбарук: "Кристина Тышкун никогда не была ни моей невестой, ни моей помощницей"

Новости ТОП-7

Что значит заявление ядерных держав и почему в Украине увидели в нем зраду2172
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 2022739
Грузинский боксер ударил судью после поражения от украинца Виктора Выхриста601
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 января 2022554
Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине551
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 января 2022538
Начнет ли Украина несанкционированный отбор транзитного газа и к чему это приведет517

Досуг

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.
Сегодня, 17:5759
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
Вчера, 18:05267
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
Вчера, 17:40167
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
Вчера, 11:44159
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Как выбрать тарелки для сервировки праздничного стола. Тарелки из керамики и фарфора для салата, пирожков, десертов и других блюд.
Вчера, 11:34488
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
При представленном на современном рынке многообразии роботов-пылесосов выбрать лучший вариант по цене и качеству достаточно сложно. Несомненными лидерами среди производителей подобной техники являются три гиганта: Xiaomi, Samsung, Ecovacs.
Вчера, 11:30149

События

Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"
Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"
Координатор протестов в Казахстане Мухтар Аблязов, чей штаб, как писала "Страна", находится в Киеве, выступил с заявлением в эфире канала "Украина 24".
Сегодня, 19:3345
Телефонную связь и интернет обрубили полностью в Алматы
Телефонную связь и интернет обрубили полностью в Алматы
В Алматы, где ввели режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов, вслед за отключением интернета и блокировкой Telegram, власти начали отключать телефонную связь.
Сегодня, 18:5854
О захвате протестующими аэропорта Алматы сообщили в Казахстане
О захвате протестующими аэропорта Алматы сообщили в Казахстане
5 января протестующие против правительства и высоких цен казахи захватили аэропорт Алматы.
Сегодня, 18:3363
Несмотря на три дозы вакцины президент Польши второй раз заразился коронавирусом
Несмотря на три дозы вакцины президент Польши второй раз заразился коронавирусом
Президент Польши Анджей Дуда, который уже болел коронавирусом в октябре, снова получил положительный результат теста на ковид.
Сегодня, 18:2962
Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки
Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки
Вчера, 4 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит свой зимний отпуск в Карпатах. А именно он выбрал горнолыжный курорт "Буковель" и поселился в пятизвездочной гостиницей Radisson Blu Resort Bukovel.
Сегодня, 18:1780
Отключать интернет и блокировать Telegram начали власти Казахстана
Отключать интернет и блокировать Telegram начали власти Казахстана
В Казахстане планируют повсеместное отключение интернета на фоне протестов из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране. 
Сегодня, 17:4658
7 Днів