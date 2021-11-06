Кто такой координатор протестов в Казахстане Аблязов со штабом в Киеве

Протесты в Казахстане координирует топ-оппозиционер 58-летний Мухтар Аблязов.

В конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. Но в 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку.

Власти после этого обвинили Аблязова в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу. В то же время Аблязов оставался владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА.

В 2017 году Аблязов создал движение "Демократический выбор Казахстана". В этом же году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что Аблязов заставил его совершить заказное убийство бизнес-партнера по БТА-банку Ержана Татишева. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному заключению. Правда, заочно.

Еще в 2010 году Аблязов, после того как у него забрали банк путем национализации, покинул Казахстан и поселился во Франции.

С тех пор он является главным оппозиционером Казахстана, хотя и координирует эту деятельность из Европы.