Отключать интернет и блокировать Telegram начали власти Казахстана

В Казахстане планируют повсеместное отключение интернета на фоне протестов из-за резкого роста цен на сжиженный газ.

Оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране.

По данным GlobalCheck, власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер по всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алматы, где из-за "газовой революции" власти начали блокировать интернет и популярные мессенджеры.

Также началась борьба с VPN по всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN, который позволял бы обходить блокировку.