 

Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки

События Сегодня, 18:1777
Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки

Вчера, 4 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит свой зимний отпуск в Карпатах. А именно он выбрал горнолыжный курорт "Буковель" и поселился в пятизвездочной гостиницей Radisson Blu Resort Bukovel. Вишенка на торт - олигарх Игорь Коломойский, который разместился в том же отеле, на том же этаже, что и гарант, но немногим ранее. По данным "Страны" Зеленский и Коломойский провели там встречу.

"Страна" рассказывает подробно о точке сходки Зе и ИВК (Игорь Валерьевич Коломойский).

Интересно, что популярное туристическое место, находится всего в 112 км от государственной резиденции "Синегора" возле села Гута (Ивано-Франковская область), где семейство главы государства часто бывает на новогодних каникулах. Но не в этот раз.

Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки

Сейчас Зеленский остановился на курорте, который контролируют партнеры Коломойского и выбрал самую респектабельную гостиницу в округе. Всемирная сеть отелей Radisson Blu состоит из 380 гостиниц, а именно Radisson Blu Resort в Буковеле принадлежит кипрской компании "Ачилла Менеджмент Лимитед" украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского.

Отель Radisson Blu Resort располагается в самом центре курорта Буковель, на высоте 920 метров над уровнем моря в с. Поляница (Ивано-Франковсая область) в непосредственной близости к подъемнику №7.

Общее количество номеров в гостинице: 252, есть среди них и президентский люкс, площадью 299 квадратных метра. 4-комнатный 6-ти местный номер, состоит из: прихожей, просторной гостиной с каминным залом, трех спален, гардероба, мини-кухни, сауны, гидромассажной ванны, джакузи и просторной видовой террасы с набором плетеной мебели.

Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки

В начале января цены на двухместные номера в отеле стартуют от 9 000 гривен в сутки, комната улучшенной категории стоит около 15 000 грн, стоимость люкса с видом на горы 30 000 грн, а президентский номер будет стоить более 100 000 гривен. И это лишь проживание, без питания. За шведский стол на завтрак придется доплатить по 400 грн с персоны. Кстати, на грядущее Рождество свободных мест практически нет.

Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки

В отеле работает ресторан MontBlanc, где можно перекусить. Угощают стейком на гриле за 430 грн и премиальным салатом "Цезарь" за 550. Это заведение вмещает 210 посетителей, есть камин и открытая терраса, а также вип-зона для уединенной трапезы. Наслаждаться Apres Ski (отдых и развлечение на горнолыжном курорте после катания на снежных склонах) можно в деревянном шале или барах отеля. Также неподалеку есть ночной клуб B-Zone.

В "Буковеле" сейчас горячий сезон из-за оптимальной погоды, количества снега на вершинах и спусках, а также новогодних гуляний.

Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки

Ski-пасс на праздничные и выходные дни стоит до 2050 в день. А вип-проход обойдется в два раза дороже, зато позволит миновать огромные очереди на подъемники.

 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Коломойский, 7dniv, 7dnivinfo  
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