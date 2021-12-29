Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"

Координатор протестов в Казахстане Мухтар Аблязов, чей штаб, как писала "Страна", находится в Киеве, выступил с заявлением в эфире канала "Украина 24".

"Наша цель - полное свержение режима Нурсултана Назарбаева. И все процессы, которые вы видите сейчас в стране, люди которые выходят - единый возглас: Долой Нурсултана Назарбаева! Долой его режим! И то, что он ушел якобы в отставку с должности председателя Совета безопасности - это вранье. Он манипулирует. Его памятники сейчас, при его жизни которые были построены, сносятся. И мы постараемся при его жизни посадить его в тюрьму", - заявил Аблязов в прямом эфире.