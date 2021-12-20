В список самых популярных имен-2021 для детей в Киеве попали Миа, Белль, Санта и Ларион

В Киеве самыми популярными детскими именами в 2021 году стали Мария, Нина, Злата, Миа, Марго, Белль и Санта для девочек, и Матвей, Максим, Иван, Клим, Ларион, Адам - для мальчиков.

Как правило, киевляне выбирали для своих чад старые украинские и экзотические зарубежные имена.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что некоторые родители выбирали для своих детей экзотические имена. Среди таких стали: Ими, Эва, Ясна, Мечта, Алия, Совет, Этери, Захра, Марго, Весна, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Дон Дарина, Ильинка.

Список экзотических имен для мальчиков также пополнили: Влас, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Сава, Оскар, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.