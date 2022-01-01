В Алматы власти начали спецоперацию. При штурме аэропорта погибли двое военных

В казахстанском Алматы, аэропорт которого освободили вооруженные силы Казахстана, началась специальная операция.

Аэропорт сейчас находится под контролем властей.

Об этом сообщает вице-мэр города Ержан Бабакумаров, пишет NUR.KZ.

"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - сказал он.

Аэропорт в Алматы ранее захватили протестующие. Однако его освободили силовики. По сообщениям местных изданий, во время антитеррористической операции в аэропорту погибли двое военных.