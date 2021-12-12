"Слуги народа" хотят за нарушение ПДД начислять штрафные баллы. Как будет работать новая схема

Депутаты фракции "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект о введении системы штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. В проекте говорится, что каждое нарушение правил будет оцениваться от 1 до 5 штрафных баллов. Если водитель накопит 12 баллов (в случае, когда он за рулём менее года - 8 штрафных баллов), действие его водительского удостоверения будет приостанавливаться.

Документ появился на сайте парламента пол номером 6502.

В соответствии с проектом, ранжирование штрафных баллов будет происходить согласно степени тяжести нарушения. Например, один балл насчитают за нарушение правил использования ремней безопасности или нарушение правил перевозки детей.

Два балла будет начисляться за эксплуатацию транспортного средства, идентификационные номера деталей которого не соответствуют регистрационным документам или подделаны, а также за превышение скоростного режима на 20 км/час, нарушение правил проезда перекрёстков, остановок общественного транспорта, проезд на запрещённый сигнал светофора, нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции, использование мобильного телефона за рулём.

Три балла поставят за превышение скоростного режима на 50 км/час, непредоставление проезда скорой помощи, пожарной машине, полицейским машинам, нарушение правил остановки, которые создают угрозу для движения. Также в три штрафных балла оценили превышение количества пассажиров в маршрутных автобусах.

Пять баллов начислят за побег с места ДТП, нарушение правил использования световых и звуковых сигналов, а также нарушение правил проезда через железную дорогу.

Баллы за нарушение будут суммироваться. Когда водитель накопит предельное количество - полиция сможет приостановить действие его прав.

Важный момент: если водитель будет несогласен с приостановкой действия прав, он может обратиться в суд. Но пока суд рассматривает дело, ездить будет нельзя. Если же водителя с превышенным количеством штрафных баллов поймают за рулём, ему грозит штраф 3400 гривен.

Штрафные баллы будут аннулироваться по истечению 365 дней.