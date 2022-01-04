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События Сегодня, 09:1963
Утром в Алматы готовят зачистку улиц. Жителей города предупреждают об опасности по громкоговорителям

Силовики Казахстана, где 5 января прокатились масштабные беспорядки с жертвами и ранеными, готовятся провести масштабную зачистку Алматы от мародеров и зачинщиков протестов.

Горожан при помощи громкоговорителей предупреждают об опасности.

Об этом сообщается в Телеграм-канале международного информационного агентства Казахстана "KazTag".

Как стало известно KazTag, масштабная зачистка от грабителей, погромщиков и зачинщиков беспорядков начнется в Алматы утром 6 января.

По состоянию на поздний вечер 5 января силовики приступают к активной фазе операции. Местных жителей предупредили через громкоговорители о необходимости покинуть улицы.

Утром в Алматы готовят зачистку улиц. Жителей города предупреждают об опасности по громкоговорителям
Утром в Алматы готовят зачистку улиц. Жителей города предупреждают об опасности по громкоговорителям

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Теги: news, новости, Украина, Казахстан, Алматы, 7dniv, 7dnivinfo  
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