Утром в Алматы готовят зачистку улиц. Жителей города предупреждают об опасности по громкоговорителям

Силовики Казахстана, где 5 января прокатились масштабные беспорядки с жертвами и ранеными, готовятся провести масштабную зачистку Алматы от мародеров и зачинщиков протестов.

Горожан при помощи громкоговорителей предупреждают об опасности.

Об этом сообщается в Телеграм-канале международного информационного агентства Казахстана "KazTag".

Как стало известно KazTag, масштабная зачистка от грабителей, погромщиков и зачинщиков беспорядков начнется в Алматы утром 6 января.

По состоянию на поздний вечер 5 января силовики приступают к активной фазе операции. Местных жителей предупредили через громкоговорители о необходимости покинуть улицы.



