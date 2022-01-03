Обвиняемого в избиении мужчину к прочтению детского романа приговорил суд в Одессе

В Одессе Малиновский районный суд приговорил 35-летнего мужчину, обвиняемого в избиении, к прочтению детского романа Элинор Портер "Поллианна".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимого признали виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначили штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн - Ред.) и рекомендовали прочитать роман Элинор Портер "Поллианна", написанный в 1913 году.

Инцидент, из-за которого мужчина оказался на лавке подсудимых, произошел в июне 2020 года. Тогда, по словам обвиняемого, его жена направилась в одну из школ Одессы, чтобы устроить в туда их ребенка. Через некоторое время она позвонила и пожаловалась, что какой-то человек поцарапал ее автомобиль, по телефону мужчина услышал крики своих детей. Подсудимый приехал на место происшествия и увидел двух мужчин, конфликтующих с супругой. Мужчина подошел к одному из них и ударил его ладонью в лицо, пострадавший упал на землю и повредил локти.

У подсудимого мужчины высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, он работает директором частной фирмы, является отцом двоих детей.

Судья Александр Гарский рекомендовал ему обратить внимание на отношение к жизни и уделить внимание своему интеллектуальному развитию. Судья считает, что это произведение способно научить взрослых радоваться мелочам, быть добрее и счастливее, независимо от сложных жизненных обстоятельств.

Это уже не первый случай, когда судья приговаривает подсудимого к прочтению литературы. Этот же суд приговорил 26-летнего мужчину к чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого за то, что тот украл мобильный телефон и 50 гривен. Во время судебного заседания обвиняемый читал по слогам, поскольку из-за трудностей в семье почти не ходил школу.