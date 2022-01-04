 

В Казахстан вводят войска ОДКБ. Алма-Ату готовят к зачистке. Что дальше?

События Сегодня, 09:3057
В Казахстан вводят войска ОДКБ. Алма-Ату готовят к зачистке. Что дальше?

Сегодняшний день стал по-настоящему судным для Казахстана. Страна буквально за пару дней прошла путь, который украинский майдан проделал за два месяца. Участники акций протеста приступили сразу к стадии захвата зданий и убийств полицейских. 

Государство охватили массовые беспорядки с погибшими и ранеными. Днем власти фактически потеряли контроль над крупнейшим городом страны Алма-Атой. Включая аэропорт. Там начались мародерства и грабежи.

И лишь под вечер правительственные войска начали контрнаступление. Вернули контроль над аэропортом и вошли в город. В момент публикации этого материала там идут бои с применением огнестрельного оружия - участники акций протеста вскрытии оружейные склады. 

Помимо Алма-Аты попытки штурма органов власти с переменным успехом шли и в других города. Хотя в большинстве из них власти сумели удержать контроль над ситуации и отбить атаки.

Но в целом ситуация крайне тяжёлая, если не сказать критическая. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ввести в страну войска ОДКБ - военного союза во главе с Россией. Где состоит и сам Казахстан. 

В ОДКБ уже заявили, что просьбу удовлетворили и в страну будет направлен миротворческий контингент организации.  

Детально ход протестов "Страна" освещает в отдельном репортаже о ситуации в Казахстане. Здесь мы анализируем главные события сегодняшних протестов и делаем выводы. 

Протесты. Что стало понятно сегодня

Главный итог - это фактический захват протестующими Алма-Аты. На сегодня это основной трофей казахского майдана. Хотя сейчас власти готовят зачистку города.

 

В бывшей столице под контроль противников режима перешли здания мэрии (его сожгли), местного КНБ (бывший КГБ), прокуратуры. Также они захватили аэропорт (к вечеру он вернулся под контроль властей), несколько самолетов и местный телецентр. Также разграбили оружейные магазины и уже появляются видео, как силовики получают пулевые ранения. 

Всего 5 января погибли восемь сотрудников МВД - таковы официальные данные. И более трехсот получили ранения. 

В целом же Алма-Ата стала не только "образцом", но и антирекламой протеста. Город подвергся разграблению: магазины, офисы, квартиры массово "выносят" мародеры, а на улицах стоит беспорядочная стрельба. То есть "революционеры" зримо показали, что ждет остальной Казахстан, если они добьются успеха. 

И это скорее всего как раз может сильно демотивировать даже ту часть населения, которая изначально поддерживали протест. 

Второй итог - отражение первого. В остальных регионах успехи протестов либо половинчатые, либо отсутствуют.

В крупных городах северо-запада - Актау, Атырау и Актобе - митинги серьезные, были попытки штурма местных администраций, но ситуация пока под контролем у властей. 

На северо-востоке - в Павлодаре - разогнали толпу, которая прибыла в город из окрестных деревень, и город сейчас спокоен.

Также спокойно в центре страны и ее столице Нур-Султане. Хотя по сути город на военном положении, но протестов там нет. 

Нельзя сказать, что ситуация так и застынет. Поскольку невооруженным глазом видно, что митингующие действуют организованно, очень быстро переходят к действиям и профессионально подготовлены. Кроме того, после разграбления оружейных складов в Алма-Аты у них появилось много оружия.

А значит, могут иметь несколько сценариев действий - в зависимости от обстоятельств.

Поэтому новые "сюрпризы" с протестами в Казахстане, конечно, не исключены. Но зафиксируем пока факт: почти всю территорию страны на данный момент контролируют официальные власти. Но ситуация для них остается крайне опасной. 

Уход Назарбаева

К вечеру 5 января по всей стране объявили чрезвычайное положение. До этого его вводили только локально - в местах концентрации протестной активности. 

Во второй половине дня - когда стало понятно, что Алма-Ата почти полностью потеряна - президент Касым Токаев обратился к народу и заявил, что берет всю полноту власти на себя и впредь будет действовать "максимально жестко". И к вечеру начался курс на силовое возвращение первой столицы. 

Но главной сенсацией его заявления стало смещение с поста главы Совбеза Нурсултана Назарбаева - первого президента Казахстана, который руководил страной до 2019 года, но и после ухода сохранил огромное влияние.

Теперь этот орган возглавил сам Токаев. 

И здесь перед нами либо "дворцовый переворот" в пользу действующего президента, который решил "отжать" власть у Назарбаева под шумок протестов. Либо политические маневры самого Назарбаева по договоренности с Токаевым - чтобы сбить градус протестов, изобразив "окончательный уход". 

Ходили слухи, что Назарбаев после отставки в Совбезе покинет Казахстан и вылетит якобы на лечение. Но пока они не подтвердились. А сам Елбасы (это титул первого президента) на этот счет загадочно молчит. 

Тем не менее, это пока главный итог всего казахского майдана - лишение Назарбаева всех формальных постов и полномочий. 

Другой вопрос - что протестующих это конечно же не успокоит. Они явно настроены на более масштабную перезагрузку власти - или по крайней мере на серьезное изменение политики. И одна, пусть и крупная отставка здесь вряд ли кого-то успокоит.

К тому же есть еще и отдельные цели у организаторов этих протестов, которые пока никто не артикулирует. Но о них можно догадаться. 

Кто дирижирует протестами в Казахстане ?

Казахская "революция" выглядит пока что минимально политизированной. Митингующие, как правило, даже символики своей не имеют, а лозунги их, в основном, касаются социальных вопросов. 

И это понятно - поводом для протестов стали не выборы президента, а подорожание жизненно важного товара - газа.

Поэтому и озвученные не в соцсетях, а на улицах требования сводятся к снижению пенсионного возраста и тарифов на коммунальные услуги, отмены обязательной вакцинации от коронавируса, повышению пенсий и пособий на детей и так далее. 

Но это все звучит в низовом движении. А чего добиваются организаторы протестов? Они однозначно существуют, хотя о себе открыто и не заявляют. Как мы уже говорили, слишком уж быстро и четко действуют отдельные митингующие, чтобы работать без чьей-то направляющей воли. 

Чтобы понять, чего они добиваются, нужно понять, кто они вообще. 

Пока нельзя сказать, что какая-то одна организация взяла на себя руководство протестами. Открыто на это претендует пока только "Демократический выбор Казахстана" беглого оппозиционера Мухтара Аблязова.

Это противник режима Назарбаева со стажем - хотя в конце 90-х был одним из его самых влиятельных министров. Но потом бежал во Францию, откуда и выходит сегодня в эфиры телеканалов, делая заявления от имени "казах-майдана", призывая не идти ни на какие компромиссы с властями до полного свержения "режима Назарбаева" (подробнее о том, кто такой Аблязов читайте здесь). 

Но неизвестно, насколько структура Аблязова вообще влияет на ситуацию в стране. Хотя его информационное участие в протестах и говорит о том, что Запад имеет в них какой-то свой интерес (Аблязов числится в Европе известным "борцом с авторитарным режимом Назарбаева"). 

По крайней мере, сегодня стало известно, что один из штабов Мухтара находится в Киеве и как минимум с 2020 года работает для подготовки казахского переворота. И, судя по всему, в нынешних волнениях, созданные оппозиционером с тех пор структуры играют очень немалую роль.

Второй признак западного интереса в обострении казахских противоречий - это включение таких "излучателей" как телеграм-канал "Нехта", который в свое время дирижировал протестами в Беларуси, а теперь с бешеной скоростью информирует о событиях в Казахстане. С вполне понятными "нарративами" о поддержке протестующих и проклятий в адрес России. 

Учитывая, что направляется этот канал властями Польши, которая вряд ли может иметь персональный интерес в смене власти Казахстана, то можно предположить, что через Варшаву работают более крупные игроки. 

Помимо западного следа логично будет предположить, что за протестами стоят и собственно казахские влиятельные лица или кланы. Видимо, именно их упомянул президент Касым Токаев, когда говорил сегодня, что беспорядки - дело рук "заговорщиков". 

"Это социально-экономический кризис на фоне внутриэлитного раскола", - пишет политолог-международник Илья Куса. 

"Экономическое неравенство, социальное расслоение и региональные дисбалансы создали токсичную почву для роста напряжения и протестного потенциала, параллельно подтачивая старый общественный договор между властью и населением, формировавшийся ещё во времена правления Нурсултана Назарбаева.

Пандемия COVID-19 обострила все эти процессы, причем не только в Казахстане, а вообще по всему миру. Подобные "социальные бунты" становятся наиболее распространёнными на сегодняшний день.

На это всё наложился внутриэлитный вялотекущий конфликт между окружением ушедшего в 2019 году Назарбаева и командой нового президента Касым-Жомарта Токаева, который всё это время не мог выйти из тени "елбасы", и имел ограниченный контроль над силовым аппаратом, потоками и механизмом распределения национальных богатств.

Поэтому, когда власти провалили коммуникацию с населением по поводу необходимости повышения цены на газ с 1 января (с 3 грн до 6 грн/литр), и в главной нефтегазовой области вспыхнули протесты, это стало поводом для взрыва, на фоне которого элитные группы пытаются разобраться друг с другом", - считает Куса.

В Сети уже звучат теории, что бунт организовал сам Токаев, чтобы убрать клан Назарбаева.

Правда, выглядят они малоправдоподоно, так как очевидно, что протестующие хотят снести всюв власть, включая Токарева, а не только Назарбаева.

Наконец, еще один важная составляющая протеста, о которых говорят наблюдатели - подьем казахского национализма. Националисты играют в нынешних акциях очень весомую роль. Но самое интересное, что к усилению националистических настроений в обществе приложила руку сама нынешняя власть.

Как и Лукашенко во времена до Беломайдана, Назарбаев и Токаев последние годы начали постепенно усиливать националистические тенденции и проводить умеренно антироссийский курс. Особенно среди молодежи. В Казахстане перешли на латиницу и постепенно начали вытеснять русский язык из образования. А также задвигать славянские кадры в пользу этнических казахов. 

Этот курс был призван усилить претензии правящего класса на власть. И служил для заигрывания с Западом и торгов с Россией. 

Но эффект, как мы видели по Беларуси, и как теперь видим по Казахстану, оказался обратным.

Если условно просоветское население мирилось с властью "казахского политбюро", то воспитанная на ином дискурсе молодежь автоматически перешла в лагерь его противников. 

И данный актив, как показывает практика, обычно используют те, кто хочет смены власти. 

Геополитические расклады вокруг Казахстана

Если говорить о внутренних кланах - их мотивация понятна: получить больше власти.

Если же брать внешние силы, то здесь история сложнее.

Для условного Запада Казахстан - огромное государство в "мягком подбрюшье" у Китая и России. А также ключевой член "русского НАТО" - ОДКБ. 

У России с казахами боле семи тысяч километров общей границы. И если на территории Казахстана будет царить кровавый хаос, Москва получит крупный очаг нестабильности на своих границах. В сравнении с которым Украина покажется не такой уж и большой проблемой. И который будет отвлекать российские ресурсы в том числе от Киева. 

И в этом смысле у архитекторов переворота может даже не быть цели как-то пересобрать казахское государство, сделав его более "демократическим" или, как Украину, антироссийским. Ведь любая сильная власть здесь будет экономически обречена поддерживать добрососедские отношения с Россией, транзитом через которую идет большая часть казахского экспорта. 

Аналогичная история с Китаем.

На юго-востоке Казахстан граничит с чувствительным для КНР Синцзян-Уйгурским автономным районом (захваченный город Алма-Ата, к слову, тоже на юго-востоке). Если даже часть территории Казахстана, граничащая с Китаем, выйдет из-под контроля центра, это может стать источником нестабильности и "экспорта революции" для мусульман-уйгуров. 

То есть для ряда западных стран, которые официально назначили Россию и Китай своими противниками, данный сценарий может иметь смысл. 

Также нельзя сбрасывать со счетов еще одного регионального игрока - Турцию, которая рассматривает Среднюю Азию как зону своих интересов при реализации проекта "Великого Турана" (объединения тюркских народов к вису которых принадлежат и казахи). Поэтому Эрдоган вполне может попытаться перехватить определяющий контроль над казахской властью, в случае смены нынешних правителей страны. 

И, наконец, основные соседи Казахстана - Россия и Китай. Они давно наладили тесные связи с нынешними властями, и, несмотря на отдельные разногласия, вряд ли захотели бы что-то здесь менять. Да еще и таким радикальным способом. Поэтому их из списка интересантов "революции" можно вычеркнуть. 

Но парадоксально, что именно Москва может среди них по итогу и оказаться.

Что будет дальше?

Если с утра 5 января ситуация принимала для казахских руководителей угрожающий оборот, то к вечеру наметились пути выхода из этого кризиса. Причем пошло все по сценарию, который вчера детально расписывала "Страна".

Напомним слова нашего источника в политических кругах Казахстана.

"Прогнозирую два сценария развития событий. Первый - протесты удастся быстро подавить кнутом и пряником. Бунтовщиков отправят в тюрьму, правительство или отдельных чиновников в отставку, а цены на газ снизят. Второй сценарий - протесты перерастут в серьезный кризис и дестабилизацию. Тогда власти вынуждены будут обратиться за помощью к России, которая и будет оказана. И повторится ситуация с Беларусью и Лукашенко, когда начали Майдан с целью его свержения, а по итогу привели к его еще более тесному сближению с Россией. То же самое при таком сценарии будет и в Казахстане - власть устоит, но интеграция с Россией станет еще более глубокой по многим направлениям", - заявил нам вчера источник.

И сегодня как раз события пошли четко по второму сценарию.

Президент Касым Токаев вечером заявил, что направляет официальное обращение в ОДКБ для оказания помощи против "террористов". Назвать их таким словом Токаеву позволил захват алма-атинского аэропорта и пяти самолетов - в том числе иностранных. Токаев заявил, что он расценивает это как акт агрессии (по его словам "банды террористов" готовили за границей), а потому он и принял решение обратиться за помощью к ОДКБ.

В ОДКБ устами ныне председательствующего в организации премьера Армении Никола Пашиняна (и это ирония судьбы, так как сам Пашинян пришел к власти в результате Майдана) уже заявили, что направят в страну миротворческий контингент.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - говорится в заявлении Пашиняна.

 

То есть все идет к белорусскому варианту - когда массовые протесты могут привести к установлению более тесных отношений с Россией и полному разгрому оппозиции. 

Поскольку очевидно, что после зачистки "Майдана" должна будет поменяться и политика властей Казахстана. В том числе и по заигрыванию с националистами. Подобные требования уже, кстати, формулируются. Хотя пока и не официально. 

"Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь.

Но и некоторые условия надо поставить.

1. Крым — признать (российским - Ред.).

2. Кириллицу — вернуть.

3. Русский язык — второй государственный, как в Киргизии.

4. Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и так так.

5. Выгнать антироссийские НКО.

6. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками", - пишет главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. 

Неизвестно, такой ли список условий для оказания помощи выставит Россия Казахстану. Но очевидно, что в нынешней ситуации Казахстан окажется куда более зависим от поддержки РФ, чем ранее. Собственно, тоже самое в свое время произошло и с Лукашенко после Беломайдана.

Впрочем, точка в развитии событий в Казахстане еще не поставлена. Алма-Ата на момент публикации еще не находится под контролем властей. Да и в целом по стране ситуация не спокойная. Следим за развитием событий дальше.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, 7dnivinfo, Казахстан, протесты  
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