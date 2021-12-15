Трамп начал сбор средств на 23 февраля под многообещающим лозунгом

Бывший президент США Дональд Трамп устроит сбор средств, чтобы "Сделать Америку снова великой, снова".

Собирать деньги экс-глава Белого дома намерен в поддержку кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в этом году, сообщает The New York Times.

"Make America Great Again, Again!", - гласит приглашение на донорское мероприятие к промежуточным выборам, которое запланировано на 23 февраля в поместье Трампа во Флориде.

Там пройдут политические встречи на высшем уровне для кандидатов, которых Трамп решил поддержать, а также доноров, которые жертвуют до 125 тысяч долларов на человека. Доноры, которые соберут $375 тысяч, получат право на частный обед с бывшим президентом США.

Сами midterm elections (они так называются потом, что выпадают ровно на середину четырехлетнего президентского срока) проходят во вторник, который идет сразу следом за первым понедельником 2022 года. В этом году это 8 ноября.

Будут проведены выборы в Палату представителей от всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США.

В Сенат США будут избраны всего 34 из 100 сенаторов, которые будут отбывать шестилетние сроки в Конгрессе Соединённых Штатов с 3 января 2023 года по 3 января 2029 года. дело в том, что сенаторы делятся на три группы (или класса), сроки полномочий которых распределяются таким образом, что раз в два года избираются сенаторы одной из групп. Сенаторы третьего класса в последний раз избирались в 2016 году и вот они-то как раз снова будут избраны в 2022 году. В настоящее время третий класс состоит из 12 демократов и 22 республиканцев.

Промежуточные выборы иногда рассматриваются как референдум об оценке деятельности действующего президента и/или действующей партии. Республиканцы собираются вернуть себе большинство в обеих палатах Конгресса, где сегодня доминируют демократы.

Новый слоган - явная отсылка к лозунгу его победной президентской кампании 2016 года "Make America Great Again" ("Вернём Америке былое величие", или "Сделаем Америку снова великой").

Потому мало кто из союзников бывшего президента США сомневается, что именно под этим отредактированным лозунгом Трамп попробует провести новую кампанию к следующим выборам президента США в 2024 году.