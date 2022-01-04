В полиции Алматы заявили, что ночью при попытке штурма админзданий были ликвидированы десятки нападавших

Полиция Алматы сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма админзданий, в том числе - райотделов и управлений полиции.

При этом десятки нападавших были ликвидированы, их личности устанавливаются.

Об этом со ссылкой на официального представителя Департамента полиции города Салтанат Азирбек пишет ТАСС.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".