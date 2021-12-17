Еще в шести странах мира признали украинские COVID-сертификаты

Украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира: Ливане, Черногории, Тайване, Уругвае, Тунисе и Таиланде.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

При пересечении границы с этими странами теперь можно использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в приложении или на портале "Дия". Данный сертификат могут получить те, кто вакцинировался от коронавируса или недавно переболел.

На сегодня в состав доверительной сети е-здоровье ЕС, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты (в том числе и украинские - Ред.), входит уже 60 стран мира. Ожидается, что в 2022 году список увеличится до 80 стран.