Границы на въезд закрыл Казахстан

Сегодня, 6 января, Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным вчера в стране режимом чрезвычайного положения.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на информацию казахского посольства в Ташкенте.

2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. Довольно быстро они переросли в политические акции протеста и уличные беспорядки, которые не остановила отставка правительства. На данный момент известно о погибших в столкновениях силовиках и сотнях пострадавших граждан.

5 января в стране ввели режим ЧП. Однако он не помешал протестующим в Алматы захватить аэропорт, Комитет нацбезопасности, разобрать оружие и устроить мародерство на улицах города. Силовикам удалось вернуть аэропорт под контроль властей и сейчас в городе проходит антитеррористическая операция.