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События Сегодня, 15:3142
Зеленский ночью покинул отель в Буковеле на авто, но пока остается в Карпатах

По информации "Страны" президент Украины Владимир Зеленский покинул отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где он встречался с Игорем Коломойским, но еще находится в Карпатах.

"Зеленский покинул гостиницу вчера поздно ночью. Уехал он на автомобиле",- рассказывает один из сотрудников отеля Radisson Blu Resort Bukove.

В самом отеле Radisson Blu Resort Bukovel также уменьшили охрану, в лобби гостиницы нет множества сотрудников УГО, которые находились здесь вчера.

Не на камеру сотрудники отеля говорят, что они не сильно обрадовались визиту президента, так как это ведет за собой множество трудностей связанных с организацией работы отеля.

"Приехало много охраны, полиции, журналисты. Нам, как сотрудникам охраны, отеля важно чтобы здесь все было спокойно и под контролем. Помимо того, что президент приехал здесь отдыхает множество бизнесменов, известных людей, которые тоже не сильно рады такому пристальному вниманию к нашему отелю из-за визита президента", - делится своими впечатления от визита главы государства один из сотрудников безопасности отеля.

По состоянию на сейчас, в Буковеле один градус ниже нуля. Идет сильный снег из-за чего закрыты несколько трасс для катания.

Вчера был сильный дождь, что также усложняло процесс катания.

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Теги: news, новости, Украина, Буковель, Президент, 7dniv, 7dnivinfo  
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