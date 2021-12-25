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События Сегодня, 18:0579
Арестовали дом и бизнес, Айвазовского и "Русскую красавицу". Полный список арестованного имущества Порошенко

Сегодня Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал все имущество Петра Порошенко. 

Это произошло в рамках дела о госизмене, по которому экс-президенту в конце декабря объявили подозрение. Порошенко вменяют финансирование терроризма при торговле углем с "ЛДНР". 

Самого лидера "Евросолидарности" нет в стране, но он обещал вернуться 17 января. 

Решение суда об аресте обещают опубликовать только в середине января. Но "Страна" получила от источников из окружения Порошенко полный список арестованных активов. 

Приводим список арестованного имущества. 

Что арестовали из недвижимости

Среди недвижимости в списке:

- квартира в Виннице площадью 68.2 кв.м;

- квартира в Киеве площадью 134,06 кв.м на улице Грушевского, 9. 

- жилой дом в пгт Козин Киевской области с котельной, домиком для охраны, гаражом и беседками, общая площадь 1331.7 кв.м, жилая площадь - 191.9 кв.;

- земельный участок площадью 0.5169 га и еще один площадью 3.3196 га.

Арестованный бизнес

Арестованы доли Петра Порошенко в следующих предприятиях:

- доля в закрытом инвестфонде "Прайм Эссетс Кепитал" (на него были оформлены ключевые активы Порошенко). 8190 акций номинальная стоимость 1000, 78,9% от общего количества
- доля в частном акционерном обществе "Киевский завод экспериментальных конструкций" (2 847 672 акций номинальной стоимостью 0,2, 50% от общего количества);
- доля в страховой компании "Країна" (акции в количестве 32 937 383 с номинальной стоимостью 1,29, всего 49,9% от общего количества;
– доля в "Международном Инвестиционном банке" (45 450 акций номинальной стоимостью 4 274, это 50% от общего количества);
– доля в обществе с ограниченной ответственностью "Инвест Консалт" в размере 7 100 000 грн.;
– доля в "Ай Би Кепитал" в размере 6 999 900 грн.;
– доля в ПАО "Севастопольский морской завод" (акции 13 799 344 штук, номинальная стоимость 0,05, это 89% от общего количества;
– доля в обществе с ограниченной ответственностью "Жил-Уют" в размере 499 638 грн.;
– доля в дочернем предприятии "Севморрос" в размере 347 356 грн.;
– доля в обществе с ограниченной ответственностью "Сефморверфь" в размере 16 760 469 грн.;
– доля в автотранспортном предприятии "Севмортранс" в размере 1 788 132 грн.;
- доля в ООО "Спортвно-оздоровительный комплекс "Монитор", в размере 37 786 210 грн.;
- доля в ООО "Медсервис-Плюс" в размере 200 000 грн.

Медиа

Также арестованы доли Петра Порошенко в телерадикомпаниях:
- доля в ООО "Фирма "Экран" в размере 1 032 700 грн.;
- в "Макисмум ТВ-Киев" в размере 35000 грн.;

- в "Максиум ТВ-Донецк" в размере 37 500 грн.;
- в "Максиум ТВ-Николаев" в размере 40 000 грн;
- в дочернем предприятии "Телерадиокомпания "НБМ – Запарожье";
-  в телекомпании "Автор ТВ" в размере 79% доли уставного капитала;

Сколько денег арестовали у Порошенко

В списке арестованного имущества также указаны счета Порошенко в "Международном инвестиционном банке" - без конкретизации по сумме.

Однако в декларации бывшего президента заявлено, что у него там  хранится более трех миллионов долларов, трехсот тысяч гривен и почти 44 тысяч евро. А также 201 фунт стерлингов. 

То есть эти средства будут арестованы. Но у Порошенко остаются и другие, которые находятся в зарубежных банках. А это еще полмиллиона долларов на банковских счетах в Австрии. 

Кроме того, у экс-президента задекларировано более 50 миллионов долларов налички. И почти полмиллиарда гривен кеша.

Картины

Арестовали и картины, принадлежащие Петру Порошенко. Среди них такие:

Айвазовский Иван Константинович "Рыбацкая лодка с бортовым бригом на якоре", полотно, масляная краска, 1891 год, 214*214 сантиметров;

Репин Илья Ефимович "Казаки на Черном море" холст, масляная краска, 360*254 сантиметра;

Джордано Лука "Католическая благотворительность" холст, масляная краска, 133,7*98,8 сантиметра;

Пьетро Барделлино "Поклонение пастухов", холст, масляная краска, 135,6*125,4 сантиметра;

Соколов Петр Петрович "Тройка" холст, масляная краска, 51,1*74,6 сантиметра;

Василий Иванович Суриков "Этюд солдата" холст, масляная краска, 45,7*41 сантиметр;

Клевер Юлий Юльевич "Берег реки зимой" холст, масляная краска, 55,2*67,6 сантиметра;

Клевер Юлий Юльевич "Дыня, апельсины, груши, виноград и гранаты" холст, масляная краска, 55,2*67,6 сантиметра;

Клевер Юлий Юльевич "Лесное мероприятие" холст, 1895 год масляная краска, 55,2*67,6 сантиметра;

Глазунов Илья Сергеевич "Русская красавица. Мать" холст, масляная краска, 1973 год, 80*59,6 сантиметра;

Глазунов Илья Сергеевич "Русская красавица" холст, масляная краска, 1973, 80*59,6 сантиметра;

Тропинин Василий Андреевич "Портрет мужчины в очках" холст, масляная краска, 1846 год 72,4*61,3 сантиметра;

Левитан Исаак Ильич "Болото вечером" холст, масляная краска, 1882 год, 71,4*137,5 сантиметра;

Котарбинский Вильгельм Александрович "Римская красавица с голубями" холст, масляная краска, 69*138 сантиметро;

Котарбинский Вильгельм Александрович "Поцелуй" полотно (дублированное), масляная краска, 126*63,5 сантиметра;

Горбатов Константин Иванович "Капри" полотно, масляная краска, 90,5*109,75 сантиметра ;

Горбатов Константин Иванович "В ночи" полотно (дублированное на картон), масляная краска, 50*65 сантиметров;

Хмелюк Василий Михайлович "Портрет молодой женщины" картон, масляная краска, 1956 год 46*38 сантиметров ;

Миодушевский Иван Иосифович "Копия картины Мурыльо "Рождество Богородицы" холст (дублированный), масляная краска, 186*345 сантиметров;

Бенуа Альберт Николаевич "Лес в начале зимы" бумага, акварель, 28,5*43,5 сантиметра;

Бенуа Альберт Николаевич "Закат" бумага, акварель, 1932 год, 30*22 сантиметра;

Бенуа Альберт Николаевич "Закат над озером" бумага, акварель, 1932 год 26,5*40,5 сантиметра;

Бенуа Александр Николаевич Эскиз (дизайн) "Князю Игорю" бумага, смешанная техника, 1963 год, 69*47 сантиметра;

Бенуа Александр Николаевич "Брошенный дом во французских Альпах" бумага, карандаш, акварель, 1928 год, 32*41 сантиметр;

Лагорио Лев Феликсович "Кавказский пейзаж" холст, масляная краска, 1903 год, 54*71,5 сантиметра;

Вельтен Вильгельм "Охота" доска, масляная краска, 24*32 сантиметра 

Российская школа ХХ века "Зимний пейзаж с колодцем" бумага, карандаш, акварель, 16*24,5 сантиметра;

Российская школа ХХ века "Дровные зимой" бумага, карандаш, акварель, 16*24,5 сантиметра;

Коровин Константин Алексеевич "Молодая женщина в пестрых тенях" холст, масляная краска, 1911 год, 71*53 сантиметра;

Коровин Константин Алексеевич "Балерина в зеленом платье" холст, масляная краска, 1921 год, 87*66 сантиметров ;

Коровин Константин Алексеевич "Сумерки" холст, масляная краска, 1926 год, 85*65 сантиметров ;

Зарубин Виктор Иванович "Сумерки на причале" холст, масляная краска, 33*46,5 сантиметра;

Крыжицкий Константин Яковлевич "Петровский парк в Москве" бумага, акварель, 1906 год, 6,75*13,5 сантиметра;

Платонов Харитон "Деревенский пейзаж с церковью" холст, масляная краска, 1872 год, 57*84 сантиметра ;

Платонов Харитон "Девушка у источника" холст, масляная краска, 1891 год, 122*84 сантиметра ;

Кондратенко Гаврила Павлович "Лесной пейзаж" холст, масляная краска, 1894 год, 74*127 сантиметров ;

Колесников Степан Федорович "Архипелаг" холст, масляная краска, 1943 год, 72*97 сантиметров ;

Зоммер Рихард-Карл Карлович "Возы запряжены волами на фоне горного пейзажа" холст, масляная краска, 1920 год, 33*60 сантиметров ;

Владимир Иван Алексеевич "Кормление лошади" картон, масляная краска, 1900 год, 50*69 сантиметров ;

Соколов Павел Петрович "В церкви" бумага, акварель, 1861 год, 36*27 сантиметров ;

Верещагин Василий Васильевич "Аллегорическая композиция" бумага, картон, акварель, тушь, 1887 год, 23*30 сантиметров ;

Клодт Михаил Константинович "Пейзаж с коровами" холст, масляная краска, 1874 год, 28*74 сантиметра .
литография.

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Теги: news, новости, Украина, Арест, имущество, 7dniv, 7dnivinfo  
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