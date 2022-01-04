ОДКБ вводит войска в Казахстан, идет зачистка Алма-Аты

После вчерашних драматических событий в Алма-Ате, которую захватили протестующие казахи, началась "ответка" властей.

Ближе к ночи 5 января в город ввели военных, которые начали стрелять на поражение из огнестрельного оружия и зачищать противников режима. Которые к тому времени успели устроить в Алма-Ате настоящий кошмар: поджигали здания, грабили магазины и квартиры, переворачивали машины.

Также они обзавелись оружием, из которого накануне убили 8 полицейских и нацгвардейцев.

Кроме прямой зачистки, Казахстан обратился в Организацию договора коллективной безопасности - ОДКБ. Это военный блок из шести стран: Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и сам Казахстан.

Президент Касым Токаев попросил организацию ввести войска в Казахстан и взять под охрану ключевые объекты, на которые могут напасть сторонники майдана. И уже сегодня миротворцы выдвинулись для выполнения миссии. Возглавил их глава Генштаба России Валерий Герасимов.

Это первое применение сил "русского НАТО" для защиты стран-членов.