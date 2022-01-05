Генсек ОДКБ заявил, что у миротворцев организации есть право применять в Казахстане оружие

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал подробности о миротворческой миссии организации в Казахстане.

По его словам, контингент миротворцев там будет небольшой, но военные имеют право применять оружие.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам генсека, костяк Коллективных миротворческих сил ОДКБ составляют мобильные части, которые обычно находятся в постоянной боевой готовности. При этом миротворцы ОДКБ вводятся в Казахстан не для разгонов, а для поддержки республики в сложный период.

В каких казахстанских городах разместят миротворцев ОДКБ, зависит от того, где они понадобятся, заявил Зась. И добавил, что у миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

Что касается командующего миротворческими силами ОДКБ в Казахстане, то его кандидатура уже есть, но решение о ее утверждении пока не формализовано.

Зась назвал численность контингента организации в Казахстане: она составит 2500 человек.