В Британии сообщили, что год назад подлодка России оборвала в Атлантике трос фрегата

Российская подводная лодка в водах Атлантики столкнулась с тросом сонара фрегата ВМС Великобритании "Нортумберленд" (HMS Northumberland), который отслеживал ее передвижения. Инцидент произошел в конце 2020 года.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Считается, что это первое столкновение кораблей ВМФ России и Соединенного Королевства с момента окончания холодной войны.

Британский фрегат типа 23 пытался найти российскую субмарину примерно в 200 милях к северу от Шотландии. Он выпустил свой гидролокатор с буксируемой антенной решеткой - кабель, покрытый гидрофонами - чтобы прислушиваться ко звукам с подлодки. Но экипаж фрегата был вынужден прервать миссию и вернуться в порт для ремонта после того, как кабель толщиной с водосточную трубу обтрепался о корпус подводной лодки.

"Он был сильно разжеван и непригоден для использования", - сказал источник издания.

Бывший капитан фрегата, командир Том Шарп сказал: "Вопрос в том, был ли инцидент намеренным или случайным".

По мнению источника в ВМФ, если это и случайность, то шанс на то, чтобы такое произошло, был один на миллион. Он добавил, что если это не было запланировано, то экипаж подлодки "должен был обделаться от страха", так как внезапно услышал бы резкий звук, как будто вилкой ведут по терке для сыра.

Он допустил, что российская подлодка также была повреждена.

Эти подробности стали известны после того, как министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила о необходимости свободному миру сплотиться для противостояния угрозам со стороны России.

В посольстве России в Лондоне от комментариев отказались.

Представитель британского Минобороны сообщил, что Королевский флот регулярно отслеживает иностранные корабли и подводные лодки, чтобы обеспечить защиту Соединенного Королевства.