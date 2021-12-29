Предложения России по гарантиям безопасности в Европе прокомментировали в Швеции

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон, комментируя предложения России по гарантиям безопасности, заявила, что режим европейской безопасности не подлежит обсуждению.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Швеции.

"Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, а также выбираем с кем сотрудничать", - сказано в сообщении.

Кроме того, она рассказала, что в свете событий в Украине и ухудшения ситуации с безопасностью она провела разговор с президентом Финляндии Ниинистё и готовится к беседе с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Также правительство Швеции ведет диалог с американской администрацией.

"Необходимо уважать и соблюдать международное право. Это включает право каждого государства самостоятельно выбирать свою политику безопасности", - резюмировала премьер-министр.