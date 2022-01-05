Токаев заявил, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана

Сегодня, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране по большей части уже перешли в мирное русло в во всех регионах был восстановлен конституционный порядок.

Об этом сообщает Telegram-канал vlast.kz, который цитирует главу государства.

Указано, что сегодня утром состоялось заседание контртеррористического штаба, которое провел президент. В ходе заседания рассмотрели ход антитеррористической операции и обстановку в стране.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - сказал Токаев.